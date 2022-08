Război în Ucraina, ziua 164. Reacție dură a UE, după ce Rusia ar fi lovit cu rachete centrala nucleară de la Zaporojie

Cea de 164-a zi de război are în prim-plan acuzațiile lansate de oficialii ucraineni la adresa armatei ruse, care ar fi lansat trei rachete pe teritoriul centralei nucleare din regiunea Zaporojie. Potrivit sursei citate de , o rachetă ar fi explodat chiar “în apropierea uneia dintre unitățile de putere unde se află reactorul nuclear“.

Din nefericire, o nouă zi de război în Ucraina

Jurnaliștii americani au subliniat că nu au putut verifica independent aceste informații. De cealaltă parte, ucrainenii au declarat că zonele din jurul centralei nucleare situate lângă orașul Enerhodar, din regiunea Zaporojie.

Energoatom a precizat că armata rusă a bombardat și o centrală electrică, iar orașul a rămas în multe zone fără energie electrică. “Nici stația de captare a apei nu funcționează. Nu există apă în oraș“, a declarat un reprezentant al Energoatom pe Telegram.

Aceeași sursă a mai afirmat că mai multe tiruri de rachete rusești au lovit teritoriul centralei nucleare: “Trei lovituri au fost înregistrate direct pe amplasamentul centralei.” În continuare, Energoatom a dezvăluit că una dintre lovituri a fost “în apropierea uneia dintre unitățile de putere unde se află reactorul nuclear“.

“Pericolul de incendiu este ridicat. În prezent nu există victime“, a mai indicat sursa citată. O mare parte dintre ultimele incendii rusești din zonă au pornit din apropierea centralei și au vizat orașul Nikopol, aflat sub control ucrainean și care este situat de cealaltă parte a fluviului Nipru.

Specialiștii ucraineni și ruși colaborează la centrala nucleară

“Personalul ucrainean al centralei nucleare din Zaporojie se află la fața locului și efectuează toate măsurile pentru a asigura securitatea nucleară și radiologică, dar și pentru a elimina consecințele daunelor“, au mai transmis cei de la Energoatom.

Anterior, vineri, a reluat acuzațiile armatei ucrainene potrivit cărora forțele rusești folosesc centrala nucleară pentru a trage asupra pozițiilor militare de peste râu, însă alți oficiali occidentali au minimalizat pericolul.

Amintim că , a declarat marți pentru The Associated Press că situația de la centrală este “complet scăpată de sub control“.

Rusia a confiscat centrala citată – care este cea mai mare centrală nucleară din Europa – încă din primele zile ale războiului, la 5 martie. O săptămână mai târziu, pe 12 martie, o echipă de la agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a sosit la fața locului pentru a ajuta la gestionarea centralei și pentru sprijini reparațiile, potrivit Energoatom.

De atunci, situația de la centrală a rămas complexă, personalul ucrainean și cel rusesc lucrând împreună. Totuși, comunicațiile dintre centrală și AIEA au fost intermitente.

Acord între Vladimir Putin și Recep Erdogan

Altfel, un alt eveniment importat consemnat spre finalul zilei de vineri a fost acordul la care au ajuns președinții Vladimir Putin și Recep Erdoğan. Ei au convenit să înceapă plata parțială în ruble pentru gazul rusesc.

Discuțiile bilaterale, care au avut loc vineri la Soci, au durat peste patru ore. “În procesul negocierilor, președinții au convenit că vor începe plata în ruble pentru livrările parțiale de gaz“, a declarat vicepremierul rus Alexander Novak la finalul întâlnirii.

“Vorbim despre trecerea la monedele naționale, iar în prima etapă, o parte dintre livrări vor fi plătite în ruble rusești. Și aceasta este cu adevărat o nouă etapă, care reprezintă noi oportunități, inclusiv pentru dezvoltarea relațiilor noastre monetare și financiare“, a declarat Novak.

Novak a mai spus că cei doi președinți au ajuns la acorduri privind înființarea blocului financiar-bancar “pentru a permite companiilor comerciale, cetățenilor ruși, să plătească în timpul călătoriilor turistice și să schimbe bani“. Putin și Erdoğan au convenit să organizeze următoarea reuniune a Consiliului de cooperare la nivel înalt ruso-turc în Turcia.

Schimb de prizonieri între SUA și Rusia

Un alt subiect important a fost intervenția președintelui SUA, Joe Biden, care a subliniat că este “plin de speranță” în ceea ce privește cazul lui Brittney Griner, în timp ce discuțiile privind schimbul de prizonieri continuă.

Liderul de la Casa Albă a declarat vineri că este optimist cu privire la cazul vedetei WNBA Brittney Griner, în urma unor indicii ce arată că Rusia este pregătită să discute un schimb de prizonieri cu Statele Unite. “Sunt plin de speranță. Lucrăm din greu“, a declarat Biden reporterilor care îl așteptau în fața Casei Albe, după semnarea unui proiect de lege.

Griner a fost condamnată săptămâna aceasta pentru introducerea deliberată de droguri în Rusia și condamnată la nouă ani de închisoare. La proces, Griner a declarat că are o rețetă medicală pentru canabis medicinal și că nu a avut nicio intenție de a aduce drogul în Rusia.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri că Rusia este pregătită să discute un schimb de prizonieri cu SUA prin intermediul unui canal diplomatic convenit de Putin și Biden, potrivit agenției ruse de știri de stat RIA Novosti.

Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri că Statele Unite vor da curs ultimei oferte a Rusiei de a discuta un schimb de prizonieri la nivel prezidențial care să îl implice pe Griner.

Amnesty International are acuzații grele pentru forțele ucrainene

Importantă pentru ziua de vineri a fost și reacția celor de la Amnesty International, care au declarat că “îşi asumă întreaga responsabilitate” pentru raportul în care acuză armata ucraineană.

Este vorba despre acuzațiile referitoare la punerea în pericol a civililor prin instalarea de infrastructuri militare în zone locuite, în tentativa de a rezista cât mai bine în fața invaziei ruse.

Kievul a respins ferm acuzațiile, conform France Presse, preluată de . Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a ferit să acuze Amnesty International de “încercare de a amnistia statul terorist” rus.

De cealaltă parte, replica a venit prompt: “Ne menţinem pe deplin concluziile.” Asta a spus pentru AFP secretarul general al ONG-ului, Agnes Callamard.

În răspunsul transmis pe e-mail, ea a scris că aceste concluzii s-au “bazat pe dovezi obţinute în urma unor investigaţii de mare amploare supuse aceloraşi standarde riguroase şi procese de verificare ca toate activităţile Amnesty International“.

Zelenski nu înțelege cum s-a ajuns la un astfel de raport

De asemenea, a fost acuzată reacţia autorităţilor ucrainene, “care riscă să paralizeze o discuţie legitimă şi importantă asupra acestor probleme” privind protecţia civililor.

S-a mai precizazt că Guvernul Ucrainei nu a răspuns solicitărilor adresate înaintea publicării raportului. În sprijinul concluziilor din raportul menționat, celebrul ONG “a indicat în mod clar că practicile militare ucrainene” descrise “nu justifică cu nimic încălcările sistematice ale dreptului internaţional umanitar de către Rusia“.

Printre ele a fost inclusă și instalarea de infrastructuri militare în şcoli şi spitale. “Ignorarea încălcărilor comise de o parte privilegiată faţă de cealaltă nu ar fi o modalitate de a răspunde drepturilor omului“, a punctat Agnes Callamard. Joi seara, liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski declarase că raport pune “victima şi agresorul pe un fel pe picior de egalitate“.