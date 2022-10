Război în Ucraina, ziua 237. SUA condamnă atacul cu drone asupra Kievului: ”Demonstrează brutalitatea lui Putin”

Deși nu a vrut să spună dacă administrația Biden consideră că războiul intră într-o nouă fază, ea a precizat că ultimele săptămâni reprezintă o “escaladare“.

Reacția SUA nu lasă loc pentru interpretări

“Nu am de gând să intru în nicio analiză cu privire la locul în care ne aflăm în acest război. Am fost foarte clară cu privire la modul în care noi am văzut escaladarea Rusiei în ultimele săptămâni“, a declarat Jean-Pierre pentru MJ Lee, de la .

ADVERTISEMENT

De asemenea, ea a precizat din nou că administrația de la Casa Albă este în contact zilnic cu omologii ucraineni. În plus, s-a referit la cel mai recent .

“Cea mai recentă escaladare. Statele Unite condamnă cu fermitate atacurile cu rachete (n.r. – și drone) ale Rusiei de astăzi, care continuă să demonstreze brutalitatea lui Putin“, a declarat Karine Jean-Pierre.

ADVERTISEMENT

În acest context, primarul orașului Boryspil – situat la periferia Kievului – a transmis că apărarea aeriană a regiunii Kiev a răspuns unui .

Populația a fost sfătuită să fie precaută

“Sistemul de apărare aeriană funcționează deasupra orașului nostru, așa că recomand cu tărie tuturor să rămână în adăposturi. Situația este sub control. Forțele noastre armate își fac bine treaba, dar amenințarea rămâne.

ADVERTISEMENT

Fâșia de lumină strălucitoare este armata noastră care încearcă să vadă dronele inamice, așa că nu intrați în panică. Rămâneți în adăposturi“, a adăugat primarul Volodymyr Borysenko pe Facebook.

În urma loviturilor de luni asupra Kievului, cel puțin patru persoane au fost ucise. Rusia a atacat capitala Ucrainei cu drone “kamikaze” de fabricație iraniană, potrivit oficialilor ucraineni.

ADVERTISEMENT

Aceștia i-au îndemnat din nou pe aliații occidentali să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare aeriană mai avansate. Altfel, ministrul ucrainean de interne a declarat că forțele de securitate ale Kievului au reușit să doboare 36 dintre cele 42 de drone de atac lansate luni de Rusia.

ADVERTISEMENT

“Asta arată că acest atac nu și-a atins scopul. Cred că scopul a fost să depășească atacul cu rachete de lunea trecută. Dar acest lucru nu s-a întâmplat astăzi“, a declarat Denys Monastyrskyi pentru televiziunea ucraineană. Dintre cele 42 de drone, aproximativ 30 au vizat Kievul, a precizat el. Celelalte au vizat regiunile Sumy și Dnipropetrovsk.

Un consilier prezidențial ucrainean cere expulzarea Rusiei din G20

Un consilier din biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca Rusia să fie expulzată din forumul G20. ”Cei care dau ordine să atace infrastructura critică pentru a îngheța civilii și organizează mobilizarea totală pentru a acoperi linia frontului cu cadavre, nu pot sta la aceeași masă cu liderii G20, cu siguranță.

Este timpul să punem capăt ru-ipocriziei. FR trebuie să fie expulzată de pe toate platformele“, a declarat Mykhailo Podolyak pe Twitter.

Rusia a fost expulzată din G8 în 2014 din cauza anexării Crimeei. G20 urmează să se reunească luna viitoare în Bali, Indonezia. Kremlinul nu a confirmat încă dacă președintele Vladimir Putin va participa, dar a declarat că Rusia va participa.

Altfel, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat schimbul a peste 200 de prizonieri între Rusia și Ucraina. Printre cei eliberați de forțele ruse și proruse se numără persoane care au fost deținute încă dinainte de invazia din februarie.

“Nu uităm de niciunul dintre oamenii noștri. Trebuie să îi eliberăm pe toți. Și o vom face. Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru acest succes și le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care alimentează fondul nostru de schimb, adică acelora care asigură capturarea inamicului.

Cu cât avem mai mulți prizonieri ruși, cu atât mai repede vom putea să-i eliberăm pe eroii noștri. Fiecare soldat ucrainean, fiecare comandant de pe linia frontului trebuie să-și amintească acest lucru“, a declarat Zelenski.