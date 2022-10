Război în Ucraina, ziua 239. Rușii continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană. Kievul impune restricții de consum

. Din nou, vizate de bombardamente au fost infrastructurile de energie electrică.

Din cauza distrugerilor provocate de ruși, oficialii ucraineni din domeniul energiei au anunțat, miercuri seara, că sunt forțați să introducă restricții programate la furnizarea de curent electric.

Vorbim de întreruperi controlate. De la Kiev s-a anunțat că statul vecin a pierdut cel puțin 40% din capacitatea de generare a energiei electrice a țării în urma mai multor zile de atacuri devastatoare cu rachete de croazieră și drone rusești, informează . Restricțiile intră în vigoare de joi, 20 octombrie.

”Din nefericire, potrivit noilor date, aproximativ 40% din infrastructura totală și din capacitățile noastre de generare sunt într-adevăr grav avariate”, a declarat Alexandr Karcenko, consilier al ministrului ucrainean al energiei.

”Lucrările de restaurare și reparații sunt în curs de desfășurare, dar miracolele sunt posibile doar într-o anumită măsură.

Prin urmare, ar trebui să ne așteptăm nu doar la întreruperi de urgență, ci și la întreruperi programate astăzi și mâine, pentru a nu supraîncărca rețeaua”, a adăugat el.

NPC Ukrenergo, compania energetică națională a Ucrainei, a cerut miercuri ”înțelegerea și sprijinul” utilizatorilor săi de energie, care au fost nevoiți să introducă restricții de consum în urma atacurilor cu rachete.

Conform Ukrenergo, restricțiile de consum vor fi aplicate pe întreg teritoriul Ucrainei între orele 7:00 și 22:00, începând de joi.

”Întreruperile vor fi alternative – durata întreruperii este de asemenea stabilită de compania regională de distribuție a energiei electrice, dar nu mai mult de 4 ore”, a precizat compania, într-un comunicat de presă.

În cursul după-amiezii zilei de miercuri, o termocentrală importantă din Bursthin, în vestul Ucrainei, a anunţat guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivs, Svitlana Onişciuk.

Uzine, una pe cărbune, alimentează cu electricitate circa 5 milioane de consumatori din trei regiuni ucrainene, adică peste 10% din populaţia ţării dinainte de război.

Onişciuk a precizat, ulterior, că bombardamentul a provocat un incendiu la centrală, dar nimeni nu a fost rănit.

