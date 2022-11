Război în Ucraina, ziua 274. Aproape 80% din Kiev, fără apă și curent după atacurile de miercuri / SUA, un nou ajutor militar pentru armata ucraineană

Miercuri, Rusia a lansat 70 de rachete împotriva Ucrainei. A fost o nouă serie de atacuri care a vizat instalații cruciale de infrastructură.

Armata ucraineană a anunțat, la câteva ore după bombardamente, că a interceptat 51 dintre cele 70 de rachete ruseşti, dar şi cinci drone de atac.

Se pare că rachetele au fost lansate de la bordul a două nave de la Marea Neagră şi de bombardiere strategice din în sudul Rusiei, dar şi de la Marea Caspică.

, unde iarna a lovit crunt, cu temperaturi negative și ninsori, să fie una critică.

Conform datelor oficiale furnizate de ucraineni, miercuri seara, 80% dintre gospodării au rămas fără apă şi electricitate.

“Toate serviciile municipale lucrează pentru a restabili alimentarea Kievului cu energie electrică şi apă cât mai curând posibil”, a declarat primarul oraşului cu trei milioane de locuitori, Vitali Klitschko, într-un comunicat.

În plus, reţeaua de televiziune aeriană, reţeaua electrică şi alimentarea cu apă sunt toate afectate. Autobuzele electrificate nu au circulat, iar trenurile de metrou circulă doar la fiecare zece minute.

🇺🇦80% of Kiev residents are left without electricity and water supply – Klitschko

This indicator indicates that the tasks of neutralizing the rear of Ukrainian militants are being carried out with pinpoint precision.

— SpriterInfo (@SpriterInfo1)