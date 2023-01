Război în Ucraina, ziua 329. SUA anticipează un conflict de durată / Olanda trimite armatei ucrainene un sistem de rachete Patriot

La aproape 11 luni distanță de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina, oficialii de la Casa Albă spun că acest conflict din estul Europei va fi unul de lungă durată.

, și ministrul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, au participat, marți seară, la o conferință de presă comună în care au vorbit despre situația din Ucraina.

Blinken a spus că președintele rus Vladimir Putin ”folosește energia pentru a încerca să pedepsească țările care susțin Ucraina”.

Oficialul de la Casa Albă a adăugat că există, din SUA, Marea Britanie și nu numai, un ”angajament de a se asigura că ucrainenii primesc tot ceea ce au nevoie” în această perioadă critică din timpul iernii, în care rușii atacă neîncetat.

Secretarul de stat al SUA a vorbit apoi și despre lupte dintre cele două tabere. Acesta a anticipat că războiul va fi unul de durată.

”Acum suntem în iarnă, continuă să fie lupte dure, în special de-a lungul frontului de est. Eu anticipez că, din păcate, acest conflict va dura ceva timp”, a afirmat Blinken, conform .

”Dar suntem hotărâți, împreună cu statele aliate, să ne asigurăm că ucrainenii au cele necesare pentru a recâștiga ceea ce au pierdut și pentru a face față agresiunii ruse. Asta nu s-a schimbat”, a dat asigurări oficialul de la Washington.

Omologul său din Regatul Unit, James Cleverly a spus că este important ca occidentul să furnizeze ”echipamentul potrivit la momentul potrivit” Ucrainei, astfel încât să se poată angaja în tipul necesar de luptă.

Marți, 17 ianuarie, Ucraina a primit o primă tranşă de 3 miliarde de euro din pachetul de 18 miliarde prevăzute de Uniunea Europeană pentru anul 2023, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.

”Ucraina a primit primele 3 miliarde de euro din noul program macro-financiar de 18 miliarde de euro de sprijin pentru economia ucraineană”, a scris Zelenski pe Twitter.

Liderul de la Kiev le-a mulţumit preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi celor 27 de state membre pentru ‘sprijinul solid‘ acordat Ucrainei, la aproape 11 luni de de debutul agresiunii ruse.

Ukraine received the 1st €3 billion from the new €18 billion macro-financial program. I’m grateful to the EU & President for the strong support. Preserving 🇺🇦’s financial stability is vital for our joint victory over the aggressor

Olanda a anunțat că va trimite Ucrainei un . Informația a fost furnizată de premierul olandez Mark Rutte, care s-a aflat marți la Washington, într-o întâlnire cu preşedintele american Joe Biden.

Mark Rutte, Prime Minister of The Netherlands confirmed Patriot plans for Ukraine.

“We intend to join what you (The US) are doing with Germany regarding the Patriot project. I think it’s important, and we’re going to join it.”

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)