Război în Ucraina, ziua 345. Ucrainenii primesc rachete cu rază lungă de acţiune din SUA / Vladimir Putin avertizează Occidentul

Aflată într-o situație tot mai grea pe front, . Soldații care apără Ucraina vor avea la dispoziție rachete cu rază și mai lungă de acţiune pentru a riposta față de atacurile invadatorilor.

La mijlocul acestei săptămâni, Pentagonul a transmis că un nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, în valoare de circa 2,2 miliarde de dolari, va fi anunţat în curând.

Ucraina a insistat de aproape două luni să primească și rachete cu rază mai lungă de acțiune. Washington-ul a ezitat, de teama ca teritoriul rus să nu fie lovit de ucraineni și conflictul să escaladeze.

Între timp, SUA au cedat presiunilor. Joi, oficiali de la Casa Albă citați de au spus că pachetul militar va include pentru prima dată bombe cu diametru mic lansate de la sol (Ground Launched Small Diameter Bombs – GLSDB).

E vorba de rachete care pot lovi ţinte aflate la o distanţă de până la 150 de kilometri şi pot fi lansate cu lansatoarele multiple de rachete primite deja de Ucraina de la aliaţii săi occidentali.

Până în prezent, racheta cu cea mai mare rază de acțiune furnizată de SUA este de aproximativ 80 de kilometri.

Tot joi, ministrul apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov, a declara că țara este pregătită să ofere garanții partenerilor săi occidentali că armele lor nu vor fi folosite pentru a lovi în interiorul teritoriului rus.

El a mai punctat că țara sa are nevoie de arme cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri pentru a se opune forțelor ruse.

”Dacă am putea lovi la o distanță de până la 300 de kilometri, armata rusă nu ar fi capabilă să consolideze o apărare și va trebui să se retragă”, a spus Reznikov la o întâlnire cu oficialii UE.

Dictatorul de la Moscova a avut, joi, o nouă apariție fulminantă în care a lansat avertismente față de lumea occidentală.

Vladimir Putin a fost prezent la Volgograd (fostul Stalingrad), în sud-vestul Rusiei, la o serie de festivități prilejuite de celebrarea a 80 de ani de la victoria sovietică împotriva armatei germane la Stalingrad.

De aici, și a criticat Germania pentru că a promis tancuri Ucrainei.

