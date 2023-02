Război în Ucraina, ziua 368. Trupele ruse, aproape de cucerirea orașului Bahmut. Biden spune că va SUA vor răspunde în cazul în care China livrează armament Rusiei

Sâmbătă seara, liderul grupării paramilitare Wagner, a anunțat capturarea satului Iagidne, ultima localitate și ultima linie de apărare din nordul orașului Bahmut, ceea ce înseamnă că forțele ruse se află la doar doi kilometri de centrul orașului din estul Ucrainei.

“Pe 25 februarie, la ora 19:00, unităţile de asalt ale companiei militare private Wagner au obţinut controlul complet al localităţii Iagidne, la nord de Bahmut”, a anunțat Prigojin într-un mesaj video postat pe Telegram alături de o fotografie cu combatanţi Wagner în faţa panoului rutier cu numele acestui sat.

Localitatea Iagidne era ultimul sat din nordul Bahmutului, și ultima linie de apărare până la marginea orașului, a trupelor ucrainene, care au reușit să mențină controlul orașului în fața asalturilor repetate ale forțelor ruse. De altfel, nordul Bahmutului este singurul front în care rușii au reușit să facă mici progrese de la începutul ofensivei armatei ruse. Sursele neoficiale ucrainene au subliniat că numărul soldaților ruși uciși pe acest front este uriaș, pe rețelele de socializare apărând zeci de clipuri cu soldații ruși uciși pe acest front.

Russian/Wagner Forces have launched a Major Assault along the Bakhmut Front today managing to Capture the Settlement of Yahidne which was the last remaining Defensive Position to the North of Bakhmut City.

Se pare că trupele ruse , existând informații asupra unor atacuri și la sudul Bahmutului, pentru a reuși să pună capăt unui asalt ce durează încă din vara anului trecut. Unitatea Wagner a susținut că trupele ucrainene au detonat chiar și barajul Pivnivtcinîi de la vest de Bahmut, pentru a încetini atacurile trupelor ruse.

Rămâne de văzut ce vor decide în continuare comandanții ucraineni, dacă vor păstra în continuare o garnizoană în oraș în încercarea de a întârzia și de a provoca cât mai multe victime în rândul trupelor ruse, sau dacă vor decide să abandoneze orașul și să se retragă pe următoarele linii de apărare situate la vest de Bahmut. În acest sens trebuie subliniat că pe rețelele de socializare au apărut imagini cu Generalul-colonel Oleksandr Sirskiî, comandatul trupelor terestre ucrainene și comandantul forțelor din est, cel care a condus și apărarea Kievului la începutul războiului, într-o vizită la trupele din Bahmut.

Colonel-General Oleksandr Syrskyi, Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine and Commander of the Eastern Group of the Armed Forces of Ukraine, has visited military units of the Ukraine’s Defence Forces in the city of Bakhmut and its outskirts.

— Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak)