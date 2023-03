Război în Ucraina, ziua 371. Zelenski anunță intensificarea luptelor din Bahmut / NATO: ”Trebuie să sprijinim pe termen lung statul ucrainean”

Încă de anul trecut, armata lui Putin se chinuie să spargă forța de apărare a ucrainenilor din orașul estic Bahmut. Toate încercările au fost în zadar. Abia în ultimele zile, situația în regiune pare a fi ceva mai favorabilă agresorilor.

De la Kiev, Volodimir Zelenski a anunțat că continuă să crească. Comentariile liderului de la Kiev vin la o zi după ce tot el a spus că situația militară devine din ce în ce mai dificilă în jurul orașului.

În ultimele luni, bătălia de la Bahmut a devenit una dintre cele mai crâncene din războiul de agresiune al rușilor. Locuitorii de aici au fost nevoiți să se adăpostească în subteran zile la rând, în condițiile unei ierni foarte geroase.

În ultimele zile, forțele ruse și-au concentrat ofensiva în estul Ucrainei, încercând să încercuiască micul oraș minier Bahmut. Invadatorii au recurs la tăierea liniilor de aprovizionare ale apărătorilor ucraineni în oraș cu scopul de a-i forța să se predea sau să se retragă.

Ukraine’s 🇺🇦 biggest challenge is defending the city of Bakhmut, President Volodymyr Zelensky said in his nightly video message Tuesday, said Russia 🇷🇺 was suffering heavy losses around the eastern city

— Saad Abedine (@SaadAbedine)