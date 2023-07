Război civil la Dinamo: “Proiectul Red&White este un eșec!” / “Se face de râs!”

Dinamo tocmai a promovat în SuperLiga, dar la club este război civil. Administratorul special Vlad Iacob i-a pus la zid pe acţionarii majoritari de la “Red&White”. Replica a venit de la Andrei Nicolescu, preşedintele clubului, care a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre atacul lui Iacob.

Război total la Dinamo! Vlad Iacob a ieşit la atac: “Comunicarea clubului va fi efectuată printr-un singur canal, și anume prin intermediul meu”

Într-o amplă conferinţă de presă, a declarat că de acum înainte comunicarea clubului se va face doar prin intermediul său şi proiectul Red&White este unul “alterat şi care a ajuns de nerecunoscut”:

“În prezent, informațiile din cadrul clubului sunt transmise pe mai multe canale, adesea contradictorii, însă, de acum, comunicarea clubului va fi efectuată printr-un singur canal, și anume prin intermediul meu, pentru a avea informații cât mai coerente.

În insolvență, activitatea Consiliului de Administrației și a președintelui clubului este suspendată, iar administrarea societății revine administratorului special.

Mai mult decât atât, Art.141, alin.2 prevede explicit că, pe parcursul reorganizării, societatea va fi condusă de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, iar acționarii nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii debitorului.

“Red&White a fost alterat, nu mai e de recunoscut!”

Cred că persoanele cu experiză trebuie să fie cele care coordonează proiectul, iar între mine și Red&White, dar mai ales între mine și domnul Andrei Nicolescu, e o incompatibilitate conceptuală, de viziune, de conduită, de abordare și de implementare.

Am primit informația că-s numărul doi undeva pe parcurs, spre finalul anului trecut. Eu am contribuit din plin la bugetare, la previziuni, chiar și la conturarea proiectului Red&White, un proiect care, ușor, ușor, a fost alterat până la momentul de față, când, după părerea mea, nu mai e de recunoscut. Nu mai recunosc proiectul.

“Nu am putut să proiectăm clubul așa cum mi-aș fi dorit”

Am pus bazele proiectului, într-adevăr, dar lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Finanțarea pe care o așteptăm cu toții pentru club încă nu a venit, iar eu consider că acesta este un element foarte, foarte important. Din cauza lipsei finanțării, nu am putut să proiectăm clubul așa cum mi-aș fi dorit.

Nu putem să ne luăm profesioniștii de care avem nevoie, nu putem face un studiu pe masa suporterilor dinamoviști, pe baza căruia să creăm un departament de marketing, unul comercial, bazat pe date, pe informații concrete, nu pe ceea ce credem noi că vor suporterii”, a spus Vlad Iacob.

Andrei Nicolescu: “Eu cred că Vlad se face singur de râs, dar este treaba lui”

Replica a venit de la , preşedintele clubului şi unul dintre fondatorii Red&White. Oficialul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Vlad Iacob se face de râs cu astfel de declaraţii:

“Nu sunt uimit. Este încă o dovadă de egocentrism. Cu un singur din declaraţia dânsului sunt de acord. Interesele personale nu trebuie să primeze la Dinamo. Doar că el nu gândeşte.

Eu cred că Vlad se face singur de râs, dar este treaba lui. Din toată echipa, toţi care suntem acolo, toţi suntem nebuni? Este încă o dovadă de egocentrism, este încă o perioadă scurtă. Asta se va încheia.

“Se luptă pentru postul ăsta, pentru că, într-adevăr, este singurul post pe care l-a deţinut vreodată”

Este treaba lui ce declară. Într-o societate normală, cineva care lucra în interesul acţionarilor, putea ieşi cu astfel de declaraţii? Nu suntem într-o societate normală. Dânsul este egocentric. Nu se vede decât pe dânsul.

Dacă el consideră că interesul lui este mult mai important să fie cu drept de semnătură decât interesul lui Dinamo. Se luptă pentru postul ăsta, pentru că, într-adevăr, este singurul post pe care l-a deţinut vreodată.

“Dânsul este posibil să o dea în penibil şi să conteste hotărârea, dar ar fi de un penibil absolut”

Eu sper ca în ceasul al 13-lea să îşi dea seama că se face de râs. Să plece demn. El răspunde şi o face din postura de oficial al clubului. El va răspunde pentru aceste declaraţii.

Pe data de 17 august este data la care a fost convocată AGA. Dânsul este posibil să o dea în penibil şi să conteste hotărârea, dar ar fi de un penibil absolut”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.