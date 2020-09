Război total pe Facebook între Gabriela Firea și Nicușor Dan! Ce acuze își aduc cei doi candidați la PMB

Război total pe Facebook între Gabriela Firea și Nicușor Dan! Actualul primar al Capitalei și contracandidatul principal și-au asmuțit echipele de comunicare și lupta se duce la baionetă până la data alegerilor. Fiecare postare și fiecare distribuire contează.

Fair play-ul a dispărut și loviturile sub centură s-au înmulțit peste noapte. Astfel, dacă în urmă cu o lună, candidatul PSD-ului prefera să își laude pe rețeaua de socializare reușitele mandatului de 4 ani, în timp ce omul susținut de dreapta unită propunea soluții de viitor, acum lucrurile s-au schimbat definitiv.

Pe pagina Gabrielei Firea este un adevărat festival de atacuri la adresa lui Nicușor Dan după dezvăluirea Danei Budeanu. Cum echipa de comunicare a actualului primar șterge orice mesaj defăimător la adresa edilului, au rămas numai laudele. Zeci, sute, mii, fără număr.

Cum se contrează pe Facebook Gabriela Firea și Nicușor Dan!

Firea nu a ezitat și a vrut să scoată totul de pe urma înregistrării publicată de creatoarea de modă. Primarul Bucureștiului a avut nu mai puțin de șase postări în ultimele două zile în care a adus aminte de faptul că Nicușor Dan s-ar fi implicat la Primăria Sectorului 4 pentru a ajuta un interlop

Pusă la zid pentru fotografia făcută în școală, Gabriela Firea nu a cedat. Candidatul social democraților a ținut să explice ceea ce s-a întâmplat și cum a intrat în unitatea de învățământ, adică într-un loc în care părinții nu au voie din cauza pandemiei de COVID-19, dar a făcut-o aruncând totul în tabăra contracandidatului.

„Sa vina Politia sa ne ancheteze! Dar sa vina repede! Ca vad ca la faza asta a ajuns campania in Bucuresti! Tacere mormantala pentru dovada certa ca deputatul Dan Nicusor a facut trafic de influenta pentru un interlop, in mod repetat, care si-a construit ilegal restaurant cu casa in el, intr-un parc.

Totul despre mine si sotul meu, care am facut in cateva secunde o poza intr-o clasa, cu o zi inainte de inceperea scolii (…) Eu sunt de maxim interes! Eu zic sa vina mai repede Politia, sa ne retina! Sa-i ia la intrebari si pe copii! Dar urgent! N-aveti treaba cu Nicusor! Ascuns fiind in debutul pandemiei, facea trafic de influenta prin tele-munca!

Punea presiune pe functionari din primarie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Caine, cunoscut ca proxenet si dealer de droguri. Si constructor ilegal de casa si restaurant in parc! Un fleac!”, și-a continuat Firea acuzele.

A menținut subiectul chiar și atunci când a anunțat că acceptă o dezbatere cu Nicușor Dan. O dezbatere pe care candidatul dreptei unite spunea că nu are cu cine să o facă pentru că Firea fuge de o asemenea întâlnire.

Abia astept dezbaterile de saptamana viitoare!🤓 In patru, trei, doi, cat si cum vor dori! Nu uitati, televiziunea e… ADVERTISEMENT Geplaatst door Gabriela Firea op Dinsdag 15 september 2020

E show și pe pagina lui Nicușor Dan!Pe pagina candidatului sușținut de PNL și alianța USR/Plus aproape că găsești o postare în ultima perioadă în care să nu fie atacat mandatul Gabrielei Firea, dar și „caracatița” pe care aceasta ar fi creat-o la Primăria Municipiului București alături de soțul Florin Pandele.

Astăzi voi continua dezvăluirile privind mafia care s-a instalat acum patru ani la Primăria Municipiului București…. Geplaatst door Nicușor Dan op Dinsdag 15 september 2020

„Acesta e sistemul corupt al PSD – testat la Voluntari și apoi exportat la București – care asigură controlul absolut al licitațiilor și achizițiilor directe, al banilor publici din Capitală, strânși din impozitele și taxele plătite de voi, bucureștenii.

Cu acești oameni urcați în funcții au fost sifonați banii din companiile municipale și s-au scurs zeci și sute de milioane de euro, care au hrănit firmele de casă ale lui Firea-Pandele, probabil cea mai bogată „famiglie” din PSD la nivel național”, și-a continuat acuzele Nicușor Dan care a prezentat și un grafic prin care social democrații deturnează banii din Primărie.

Mai mult de atât, Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că a decis să își dea în judecată rivala. „Firea este mama corupției din administrația Capitalei.

Ea, Dragnea de București, a patronat Afacerea Parcul Verdi (un tun imobiliar de 50 de milioane de euro), Afacerea Tramvaielor (o licitație aranjată de 180 de milioane de euro), PUZ-urile ilegale de sute de hectare și alte matrapazlâcuri despre care voi vorbi în curând(…)

Pentru calomniile lui Firea, am hotărât s-o dau în judecată, ca să vină să răspundă în fața instanței pentru minciunile pe care le-a spus despre mine. Am câștigat procese cu Firea – primar al Capitalei, voi continua să câștig procese cu ea și după ce nu va fi primar”, a mai zis acesta.

Ca de fiecare dată, ultimul cuvânt îl pot avea alegătorii. Rămâne de văzut cine a reușit să convingă electoratul până pe 27 septembrie, data alegerilor. Acum 4 ani, Gabriela Firea a câștigat fără prea multe emoții beneficiind din plin de bâlbâielile liberalilor.

Pe 10 iunie 2016, Firea a strâns 246.553 de voturi, suficiente pentru a conduce cel mai mare oraș al țării.