Cât de aproape e războiul de România. Harta în timp real a atacurilor Rusiei în Ucraina

. Avansul tehnologic din prezent ne oferă posibilitatea să urmărim în timp real ceea ce se întâmplă în statul vecin.

Invazia este urmărită de întreaga lume, iar . Multe dintre ele sunt încă neverificate, având în vedere cât de rapid se întâmplă totul, însă există și multe imagini deja confirmate ca fiind autentice, care arată ce se întâmplă deja de ore bune în Ucraina.

Există chiar și o hartă interactivă, care primește actualizări în timp real cu acțiunile militare care au loc în Ucraina, dinspre Rusia și dinspre Belarus.

Prima intrare de pe această hartă care face referire la atacurile propriu-zise a fost înregistrată în jurul orei 03:00, ora României, care sugerează că în orașul Mariupol deja se auzeau, în depărtare, luptele. Contul de Twitter de pe care a fost publicată înregistrarea a dispărut, între timp.

Tot în jurul aceleiași ore, au fost publicate pe TikTok imagini despre care autorul spune că ilustrează ”sute de vehicule care trec granița prin Crimeea”

Video posted tonight from Crimea, per video author. Caption says, “Hundreds of vehicles go to the border with Ukraine.”

— Moshe Schwartz (@YWNReporter)