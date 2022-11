Răzvan Botezatu așteaptă să fie cerut în căsătorie de iubit: ”Sper să îmi dea și mie inelul, ca printr-o vacanță să se pună în genunchi și să îmi zică «gata, te iau»”

Fostul moderator TV așteaptă să fie cerut în căsătorie de . Vedeta în vârstă de 32 de ani speră să primească inelul de la partenerul de viață și știe cum vrea să arate momentul, cererea urmând să fie realizată în genunchi.

Răzvan Botezatu, pregătit să facă pasul cel mare cu iubitul său. Fostul prezentator visează să primească inelul

Răzvan Botezatu iubește din nou. Fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici are o sentimentală cu un bărbat mai mare cu doi ani, influencerul dorindu-și să se însoare cu actualul partener.

„Iubitul meu este o persoană calmă, iar eu sunt o persoană care mă enervez mai repede prin urmare este un echilibru între noi doi. I-am zis că dacă este să ne mutăm împreună trebuie să facem două dormitoare, două băi.

Eu sper ca iubitul meu să îmi dea și mie inelul, în viitorul apropiat, simt că este persoana cu care aș putea să îmi petrec tot restul vieții. Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu.

Simt că el este omul cu care mă potrivesc cel mai bine. Eu îi tot zic când îmi dea acel inel de logodnă și el îmi spune «lasă-mă domle că nu îți trebuie ție așa ceva, ce îți trebuie ție?».

Cred că este o chestie psihică să știi că ești cu cineva oficial. El nu este cu lucrurile astea. Eu sper ca printr-o vacanță să se pună în genunchi și să îmi zică «gata, te iau»”, a spus Răzvan Botezatu pentru .

Răzvan Botezatu, relație amoroasă de 2 ani

Răzvan Botezatu are o relație amoroasă care durează de 2 ani. Fostul prezentator de la Antena Stars este fericit și împlinit, mai ales că are un partener de viață cu o situație financiară foarte bună și care adoră călătoriile.

Vedeta merge foarte des în vacanțe cu partenerul de viață, care îl răsfață enorm. Fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale de când l-a cunoscut pe acest băiat de „nota 1.ooo”.

„Lui nu îi place să apară, el nu are nici Instagram, nici Facebook, nu are rețele sociale. Este puțin mai mare decât mine cu vreo doi ani, are o afacere prosperă”, a mai spus Răzvan Botezatu, pentru aceeași sursă.