Răzvan Burleanu, deranjat de comparațiile cu Putin și Ceaușescu: „Chiar aveți impresia că mă asemăn cu ei?”

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile FRF fără emoții, fiind unicul candidat. l-a comparat pe președintele FRF cu Nicolae Ceaușescu, înaintea alegerilor.

Răzvan Burleanu a reacționat după criticile care i-au fost aduse în ultima perioadă

că și-ar fi dorit un contracandidat la alegerile FRF, însă acest aspect nu a depins de el. Totodată, spune că multe dintre criticile care i-au fost aduse în ultima perioadă sunt nefondate.

„Nu am urmărit aceste declarații, dar încerc să-mi imaginez la ce faceți referire. Am spus de nenumărate ori că mi-aș fi dorit să am un contracandidat ca să putem avea o dezbatere pe idei, pe viziune de dezvoltare a fotbalului.

Și noi avem nevoie de propuneri în ceea ce privește îmbunătățirea proiectelor pe care le avem. Din păcate, nu am avut această oportunitate, astfel că această dezbatere de idei am avut-o tot cu membrii afiliați.

Partea bună e că ne-a determinat ca în această perioadă să ne concentrăm atenția exclusiv pe administrație și nu pe câștigarea alegerilor. Cât despre diferitele reacții, multe dintre ele le-aș putea cataloga ca fiind un adevărat nonsens, n-aș putea să intru mai mult în a acorda anumite opinii, mai ales că am văzut că toți membrii afiliați nu au votat numai echipa noastră, ci toată strategia adoptată anul trecut.

Mi-aș fi dorit un contracandidat, am fi fost pregătiți pentru orice candidat, indiferent dacă ar fi fost susținut politic, așa cum a fost acum patru ani în ceea ce îl privește pe contrandidatul nostru principal de la vremea respectivă.

Dumneavoastră, când vă uitați la mine, aveți impresia că mă pot asemăna cu unul dintre cei menționați de dumneavoastră (n.r. Vladimir Putin și Nicolae Ceaușescu)? I-ați întrebat de ce au votat (n.r. pe cei care l-au criticat)? Și atunci? Ce pot eu să vă spun?

Mi-am propus în următorii patru ani să trec mult mai ușor peste criticile nefondate și eu, alături de colegii mei, să fim mai buni de la o zi la alta. Asta e ce ne-am propus”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.