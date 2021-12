Răzvan Burleanu, anunț de ultimă oră despre noul selecționer: „Nu plătim clauza de reziliere”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a apărut public pentru a da detalii persoana care se va ocupa de pregătirea naționalei de seniori a României, în condițiile în care postul este vacant după ce Mirel Rădoi a renunțat la funcție.

Răzvan Lucescu este legat de PAOK pe o perioadă lungă de timp, a spus Răzvan Burleanu

„Vreau să infirm că au avut loc discuții de ordin financiar.

Pe lista noastră s-a aflat și Răzvan Lucescu, acesta fiind și . Aceeași deschidere pentru a ajuta echipa națională am găsit-o și la el. Răzvan Lucescu este legat de PAOK pe o perioadă lungă de timp și cu o clauză mare de reziliere a contractului.

După care am avut o întâlnire cu Dan Petrescu, la Cluj, după ce în ziua precedentă am avut o întâlnire cu patronul clubului CFR Cluj. În ceea ce privește întâlnirea cu Dan Petrescu, pot să spun că , în care am discutat despre disponibilitate, jucători și programul echipei naționale.

După toate aceste întâlniri, pot să vă spun că, până pe data de 20 decembrie 2021, singura variantă de selecționer cu care lucrăm este Dan Petrescu”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal în cadrul unei conferințe de presă.

FRF nu va plăti niciodată o clauză de reziliere deoarece este o organizație non-profit

Răzvan Burleanu a prezentat și motivele pentru care instituția pe care o conduce nu va plăti, niciodată, o clauză de reziliere a contractului unui antrenor, indiferent că este vorba de un club din România sau din străinătate.

„FRF nu va plăti niciodată o clauză de reziliere. Trebuie să menționez, FRF este o organizație non-profit. FRF nu poate fi condusă drept un club, care depinde de un acționar.

Dacă FRF ar plăti o clauză de reziliere, alte inițiative ar avea de suferit, cum ar fi, de exemplu, activitatea loturilor de juniori. Nu se pune problema de ordin financiar, ci de unde ar trebui să tăiem.

Un alt argument este că, dacă am plăti o clauză de reziliere, am putea să influențăm competiția la nivelul Ligii 1. O echipă din Liga 1 ar putea beneficia de o sumă de bani din partea forului național, care ar putea reprezenta un avantaj față de celelalte cluburi.

Să spunem că FRF ar plăti o anumită clauză de reziliere, apoi patronul clubului va spune că era dispus să-l lase pe antrenor să plece la echipa națională fără plata clauzei de reziliere.

Cum am putea atunci să ne apărăm integritatea? Din aceste motive, nu vom putea plăti niciodată o clauză de reziliere”, a mai spus șeful FRF.

Răzvan Burleanu nu i-a făcut nicio propunere financiară lui Dan Petrescu

„Nu a existat o ofertă financiară pentru Dan Petrescu, ci doar o propunere, pentru ca echipa națională să se califice la următorul turneu final. El își dorește să sprijine naționala, dar trebuie să aibă o discuție cu clubul.

Noi am discutat despre strategie, jucători. Până pe 20 decembrie, lucrăm cu un singur scenariu, Dan Petrescu. Nu am discutat despre durata contractului. Dacă Dan Petrescu va fi următorul selecționer, vă va spune durata.

Cel mai mult contează îndeplinirea unui obiectiv de performanță, trebuie să fim prezenți la următorul turneu final”, a mai precizat Răzvan Burleanu.