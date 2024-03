Răzvan Burleanu va avea încă o funcție la o fundație din Norvegia! Președintele FRF se află pe listă alături de alte personalități din lumea fotbalului

, urmează să ocupe o funcție la o fundație din Norvegia, anunțul fiind făcut chiar de cei de la FRF pe .

Răzvan Burleanu va ocupa o poziție executivă în cadrul fundației ”Advisory Foundation in support of Football for the Goals”

Răzvan Burleanu va avea un rol executiv în cadrul fundației “Advisory Foundation in support of Football for the Goals”. Această fundație are rolul de mobiliza comunitatea de fotbal globală pentru a susține și promova Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, propunându-și să acționeze ca o unitate suport.

În cadrul primei întâlniri a Consiliului Executiv al Fundației, Robert Skinner, directorul adjunct, a declarat că a fost inspirat de modul în care Răzvan Burleanu discută modalitățile prin care fotbalul poate genera schimbări sociale și de mediu pozitive.

„A fost o plăcere să particip la prima întâlnire a Consiliului Executiv al Fundației de Consultanță în sprijinul Fotbalului pentru Obiective la 20 martie 2024.

A asculta experți din comunitatea fotbalistică globală, precum Răzvan Burleanu, discutând modalitățile prin care fotbalul poate genera schimbări sociale și de mediu pozitive a fost ceva cu adevărat inspirator.

Cu angajamentul conducerii fotbalului din întreaga lume, sunt convins că putem realiza progrese reale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, a declarat directorul adjunct.

În acest board executiv se mai află și alte personalități remarcabile din lumea fotbalului, dar și din alte domenii:

Sven Mollekleiv, Managing Director, Oslo Energy Forum

Jessica Berman, US National Women’s Soccer League

Cindy Cone, Președinte al US Soccer

Windsor John, Secretar General al Asian Football Confederation

Monserrat Jimenez, Secretar General Adjunct CONMEBOL

Lise Klaveness, Președinte al Federației de Fotbal din Norvegia

Marco Leal, Secretar General Adjunct CONCACAF

Brad Ross, Vicepreședinte Global Sports and Partnerships, the Coca-Cola Company

Lydia Monyepao, CEO Federația de Fotbal din Africa de Sud

Samar Nassar, Secretar General Federația de Fobtal din Iordania

Michele Uva, Director of Social and Environmental Sustainability, UEFA

Răzvan Burleanu poate fi noul președinte UEFA

După ce președintele UEFA, , au început să apară diferite nume care sunt văzute cu șanse mari de a ajunge în funcție, iar printre acestea se află și numele lui Răzvan Burleanu.

”Un alt nume de remarcat este Răzvan Burleanu. Românul, în vârstă de doar 39 de ani, are o bună reputație în UEFA și a fost unul dintre cei mai beligeranți cu Ceferin pentru controversatul amendament aprobat, deși în cele din urmă l-a susținut. Datorită vârstei și proiecției, este un candidat apreciat.

În orice caz, mai sunt trei ani până vom afla ce se va întâmpla cu cel mai râvnit scaun din fotbalul european. Unii încă nu cred pe deplin că Ceferin se va da deoparte și până în 2027 se pot întâmpla multe lucruri”, a declarat cotidianul AS.