Răzvan Ioan Boanchiș ironizează “activismul politic” de la FIFA și UEFA și dezvăluie un episod cu Ilie Năstase și Serena Williams: “Hello, Mike!”

Lev Tolstoi scria, în Sonata Kreutzer, “fii în pas cu vremurile, dar nu deveni sclavul lor.” Sunt convins că vor exista români mimetici care vor fi de acord cu , ferească Dumnezeu și Maica Domnului!

Răzvan Ioan Boanchiș ironizează “activismul politic” de la FIFA și UEFA

După cartonașul galben și roșu, uite că se va întregi steagul României în buzunarul arbitrului. Cartonașul albastru înseamnă “de ce să nu otrăvim un fenomen care merge bine de 150 de ani?” Ăsta nu mai e fotbal. E reforma de dragul reformei, e rotația cadrelor, e un comunism cu crampoane.

sau, mai exact, activismul politic la 35 de ani după ce România (credea că) a scăpat de comunism.

Omenirea de azi are activiști globaliști, activiști care luptă împotriva corupției fiind furajați de oengeuri cu tratament fiscal preferențial, activiști care combat discriminarea discriminând majoritățile, activiști care propagă ateismul (pelerini atei! – aici s-a ajuns), activiști anti-oligarhi, activiști care murdăresc tablourile de la Luvru și picturile murale ale catedralelor, și activiști cu o întârziere vizibilă, exploatată de alți activiști – cazul Greta Trotineta.

Activistul este un gargaragiu de neînlocuit la toate întâlnirile inutile. După ce prinde curaj, activistul se transformă în terorist ideologic.

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că am reușit să trec de 50 de ani, așa că am apucat și vremuri mai bune. În ultimii 15 ani am scris zeci de texte despre acești comuniști deghizați, care au scornit un cuvant pentru care i-ar fi invidiat și Lenin – “voluntariatul.”

Înainte i se zicea muncă patriotică și chiar era patriotică, fiindcă fugea lumea de ea. Voluntariatul e o minciună pe bani oengiști. Iar presa a popularizat aberația asta care se cheamă “Gratisul pe bani”.

“Haideți să vorbim și să gândim ca oamenii”, spunea un filozof în dizgrație. Da, și poate reușim să nu arestăm și umorul.

Răzvan Ioan Boanchiș dezvăluie un episod cu Ilie Năstase și Serena Williams: “Hello, Mike!”

Am o povestioară cu oameni neîncorsetați ideologic. Argentinianul Jose Luis Clerc a jucat la dublu cu Ilie Năstase. În urmă cu nu foarte mulți ani, la Flushing Meadow, Năstase și Clerc au avut un meci demonstrativ – old boys. După ce s-a terminat momentul cu adevărat artistic, cei doi s-au întâlnit, în drum spre vestiare, cu Serena Williams.

Iar Clerc nu s-a abținut și a salutat-o. “Hello, Mike!” Gingașa Serena a început să-i înjure, dar rău de tot, nu așa. “Hai să mergem, că ne și bate doamna! Nu vezi că e mai mare decât Țiriac?”, i-a zis Năstase lui Clerc.

La cine s-o fi gândit Clerc când a zis “Hello, Mike?” Noooooo, în niciun caz, exclud posibilitatea, never, never, never să se fi gândit la Mike Tyson.