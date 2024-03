Răzvan Lucescu, explicații pentru eșecul lui PAOK din Conference League: ”Ne-am bătut singuri”

Liderul campionatului din Grecia , scor 0-2, în prima manșă a optimilor de finală, însă tehnicianul român încă mai crede că elevii săi pot întoarce soarta calificării la retur.

Răzvan Lucescu știe de ce a pierdut PAOK în Conference League

Imediat după eșecul suferit de PAOK Salonic în Conference League, Răzvan Lucescu a făcut o analiză amplă a jocului și a anunțat că încă nu s-a decis nimic, deoarece pe teren propriu jucătorii săi vor da totul pentru calificare.

”Pentru unii poate că șansele noastre au scăzut la 20%, dar echipa mea va lupta acasă pentru a forța răsturnarea scorului. Prima repriză abia s-a încheiat, nu și meciul! Mai avem un joc la Salonic, iar PAOK a demonstrat și în alte momente din sezon că poate reveni de la 0-2.

Dinamo Zagreb a evoluat într-un mod simplu și inteligent, iar noi, practic, ne-am bătut singuri. Am avut posesia balonului, dar am comis multe erori și așa au venit golurile adversarilor. Am pierdut mingi foarte ușoare și așa s-a conturat rezultatul final.

N-am simțit că trebuia să pierdem la două goluri diferență. Dinamo nu și-a creat prea multe ocazii. Are un atacant central foarte bun (n.r. – Bruno Petkovic), cu o personalitate puternică. El ne-a dovedit că poate marca oricând i se oferă prilejul. Pe de altă parte, atacanții noștri nu au primit astfel de mingi la finalizare.

Primul gol primit în minutul 37 ne-a descumpănit. Nu am mai avut aceeași încredere ca la începutului meciului și nici nu am gestionat cum trebuia posesia mingii”, a declarat Răzvan Lucescu.

Cum a văzut Mircea Lucescu întâlnirea de la Zagreb

Gabi Safta a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că l-a ajutat pe Mircea Lucescu să se uite la Dinamo Zagreb – PAOK. ”Il Luce” l-a văzut pe fiul Răzvan , deoarece partida nu a fost transmisă în România.

”Un singur român avem în cupele europene și nu l-am văzut la televizor. 90 de minute cât a durat partida l-am sunat pe nea Mircea pe Whatsapp, i-am dat în față ecranul televizorului și așa a văzut partida. Mă uitam la nea Mircea cum stă să vadă meciul pe telefonul mobil.

Să sperăm că returul o să fie la televizor în România pentru că altfel o să îl sun iar pe nea Mircea să vedem acest meci. Am conversat cu un bun prieten comun, l-am întrebat dacă e pe stadion pentru că mă așteptam să fie la Zagreb. Mi-a spus că sunt acasă, l-am sunat pe nea Mircea și mi-a spus că e o bună variantă. Am convenit cu 10 minute înainte de meci”, a povestit Safta.