Răzvan Lucescu, mărturii dureroase despre cutremurul din 4 martie 1977. „În patul meu a căzut o bucată de perete!” Exclusiv

Răzvan Lucescu, 52 de ani, a trecut prin momente dramatice la cutremurul din 4 martie 1977. Marele noroc a fost că era plecat de acasă cu mama sa, Mircea Lucescu fiind în cantonament cu Dinamo, la Săftica. De fapt, acel eveniment i-a marcat cariera și lui „Il Luce”, el dezvăluind peste ani legătura dintre cutremurul din 1977 și cariera sa fabuloasă de antrenor.

FANATIK a discutat cu Răzvan Lucescu despre momentele de acum peste 40 de ani în liniștea apartamentului său din Salonic, pe vremea când antrena și bătea record după record cu PAOK. Se întâmpla tocmai când Răzvan, care ulterior a ridicat ștacheta la nivel de Asia Champions League cu Al Hilal, rotunjea 50-ul magic.

Răzvan Lucescu, povestea cutremurului din 1977: „În patul în care dormeam a căzut o mare bucată de perete… N-ar fi fost deloc bine să fi fost acasă”

Răzvan, cutremurul din 4 martie 1977…

– Da, la cutremur începea returul de campionat duminica următoare, taică-miu plecase în cantonament, asta era vineri, 4 martie 1977. El era în cantonament, iar eu am plecat la film cu mama, la cinematograful „Scala”. Și când a fost cutremurul mama s-a blocat acolo, pe scaun, n-a ieșit. Până la urmă întâmplarea a fost să fie o chestie corectă, pentru că lumea s-a îmbulzit, a ieșit călcându-se în picioare, noi am părăsit ultimii, ultimii cinematograful…

Eu nu mi-am dat seama ce se întâmplă, nici nu m-am speriat, am crezut că e ceva în legătură cu filmul, că era un film cu circ, cu oameni pe leagăne, pe trapeze, în zbor, era agitație mare… Și când am ieșit, afară era praf, nu se vedea nimic, pentru că trei blocuri căzuseră în zonă.

După aia ne-am dus acasă, speriați, am trecut, venind dinspre „Scala”, coborând către Știrbei, pe partea dreaptă căzuse și fostul hotel „Nestor”, pe Calea Victoriei, actualul „București” sau cum îi spune acuma…

Radisson…

– Radisson, da… Și eram foarte speriați de ce o să găsim acasă. Erau câteva cărămizi în fața blocului, a suferit blocul nostru la cutremur… și am stat pe-afară, cu lume, cu toată nebunia care era, un șoc imens… L-am văzut la un moment dat pe taică-miu, întrebând lumea cu disperare de noi, și când ne-a văzut, mă rog, am strigat după el, a fost așa o mare fericire că suntem împreună, bine…

„N-am putut să dormim în blocul nostru, după vreo zece luni ne-am întors, în tot blocul și chiar în apartamentul nostru au fost pagube mari. În patul în care dormeam eu a căzut o mare bucată de perete, n-ar fi fost deloc bine să fi fost acasă…" – Răzvan Lucescu

Mircea Lucescu povestește cum a fugit de la Săftica „ca un nebun”. Cutremurul l-a făcut să devină antrenor!

Tot ce a povestit Răzvan Lucescu pentru FANATIK la Salonic a fost spus public ulterior și de părintele său. Mai mult, Mircea Lucescu a dezvăluit că acel cutremur din 4 martie 1977 i-a influențat decisiv pasul spre antrenorat!

„Eram în cantonament la Săftica, era vineri, duminică aveam meci. Când am auzit că s-au prăbușit multe clădiri, am fugit ca un nebun spre casă, unde îi aveam pe Neli și Răzvan. Am ajuns, am văzut o parte din casă prăbușită, am intrat și un perete întreg de la camera lui Răzvan era prăvălit peste tot patul. Nu-i găseam pe nicăieri, apoi i-am văzut venind împreună pe stradă. Fuseseră la film, la Scala. Acest lucru i-a salvat!“, a povestit Il Luce.

„N-am vrut să devin antrenor, dar la acel cutremur din București, în 1977, au murit 10.000 de oameni, iar casa mea a fost distrusă. Jucam la Dinamo București. Eram jucători amatori, nu profesioniști. Făceam doar fotbal, dar eram plătiți ca funcționari, angajați la diferite ministere. Așa era sistemul socialist în perioada aceea și am avut destul timp să urmez o facultate.

Am avut acel necaz cu cutremurul și am plecat la Hunedoara, ca să joc într-o echipă muncitorească. Și am început să antrenez”, a povestit Mircea Lucescu la o reuniune UEFA, invitat de Ionuț Lupescu pentru un curs de licență PRO.