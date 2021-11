Răzvan Lucescu, sabotat în primul mandat la echipa națională: „Au fost jucători învățați să nu vină, să se dea accidentați”

Cum Mirel Rădoi a anunțat imediat după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2022 că nu va mai continua la cârma naționalei României, Răzvan Burleanu s-a reorientat rapid și . Precedentul mandat de selecționer (n.r. 2009-2011) nu s-a desfășurat, însă, în cele mai bune condiții.

Concret, vorbim despre ratarea a două campanii de calificare – la Mondialul din 2010, respectiv Europeanul din 2012 – și un bilanț dezamăgitor: opt victorii, cinci remize și opt înfrângeri în cele 21 de meciuri disputate pe banca primei reprezentative. Chestionat pe marginea motivelor pentru care nu a reușit să obțină rezultatele dorite, tehnicianul a invocat o sumedenie de interese din partea oamenilor de fotbal, care ”.

Răzvan Burleanu, acuzații grave după primul mandat pe banca echipei naționale. Cum ar fi fost sabotat

„Au fost niște lucruri foarte urâte, au fost create povești. Jucători învățați să nu vină la echipa națională, jucători cărora li se transmiteau mesaje total neadevărate și negative, situații create și exagerate tocmai pentru a veni cu o stare complicată, să nu avem liniște, să nu obținem rezultate.

Am jucători care mi-au spus, înaintea meciului cu Franța, al patrulea meu meci la echipa națională, l-a chemat un conducător de club și i-a spus: ‘Nu te duci la națională, te dai accidentat!’ ‘Păi de ce?’ ‘Păi de aia, te dai accidentat pentru că trebuie să ajungă cutare’.

E un exemplu, am multe de genul acesta. E poveste veche, sunt multe exemple, aduceți-vă aminte ce probleme am avut cu cei de la Craiova, inumane. Până la urmă, e un antrenor la echipa națională, are dreptul să aibă o viziune, o idee, și timpul a demonstrat că am avut dreptate”, dezvăluia Răzvan Lucescu la , în primăvara acestui an.

Conflict cu Adrian Mititelu: „Are probleme psihologice”

De departe cel mai aprig contestatar al său în primul mandat pe banca echipei naționale, Adrian Mititelu i-a reproșat în nenumărate rânduri selecția, pe motiv că refuza să convoace jucătorii Craiovei, în frunte cu vedeta acelor vremuri, .

„Părerea mea e că antrenorul greșește. Dacă nici cel mai bun fotbalist din campionatul românesc nu are loc în primul unsprezece…Meciurile superbe pe care le-a făcut Costea le uităm prea ușor.

Dacă nici cel mai bun fotbalist din campionatul românesc nu are loc în primul unsprezece.. E o batjocură să nu îl ții pe Costea nici măcar rezervă. Dacă juca la Dinamo, la Rapid, la Steaua sau la Brașov, nu era nicio problemă, așa nu joacă.

Anunțăm o nouă generație și jucăm cu jucători de 33 de ani titulari. Costea e un tip orgolios și supărăcios. Dacă începi așa cu el îi tai aripile, va suferi foarte mult. Eu știu ce poate și era un moment în care el putea să joace.

Se face o mare greșeală. Pentru el e o jignire să nu fie nici măcar rezervă. Familia Lucescu are ceva cu oltenii. Nu am spus în niciun moment că Răzvan Lucescu este bolnav psihic.

Declaraţiile apărute sunt inventate şi interpretate cu rea-voinţă. Am spus doar că selecţionerul are probleme psihologice în momentul în care face selecţia la echipa naţională”, spunea patronul alb-albaștrilor.