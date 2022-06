Răzvan Marin a dat detalii despre atmosfera din vestiarul ”tricolorilor” înaintea meciului cu Muntenegru. ”Ne-am unit”

Mijlocașul echipei Cagliari, Răzvan Marin, . Fotbalistul mărturisește că nu are vreo explicație pentru evoluțiile din primele două partide din Liga Națiunilor, dar simte că vestiarul e mai unit după succesul cu Finlanda.

Avantajul terenului propriu și susținerea fanilor au schimbat atmosfera în vestiarul României

Răzvan Marin a fost titular în eșecurile cu Muntenegru și Bosnia & Herțegovina și spune că îi e greu să găsească explicații pentru jocul echipei naționale, foarte slab la Podgorica, neconvingător la Zenica.

Însă, au adus un suflu nou, mai optimist în rândul ”tricolorilor”.

”E normal să se îmbunătățească puțin atmosfera. Am câștigat un meci, ne rămâne cel de mâine. Ne dorim să-l câștigăm și pe acesta. Nu știu ce să vă spun exact ce a fost diferit. Am avut o altă atitudine, asta s-a văzut pe teren. Am jucat acasă, era normal să vină această agresivitate.

Noi ne dorim să dăm sută la sută când e vorba de echipa națională. La meciul cu Bosnia nu am reușit. Nu știu, nu avem o explicație exactă. Nu avem nici pentru meciul cu Muntenegru.

Important e că ne-am unit. Am reușit să arătăm cu totul altceva”, a spus Răzvan Marin, în conferința de presă de dinaintea meciului cu Muntenegru.

Mijlocașul echipei naționale spune că România nu era favorită înaintea începerii noii ediții a Ligii Națiunilor

Răzvan Marin a răspuns și criticilor legate de valoarea, aparent inferioară, a adversarilor echipei naționale, din grupa a 3-a a eșalonului secund a competiției continentale.

”Toată lumea spunea că avem o grupă ușoară, dar nu este deloc așa. Toate echipele sunt la același nivel. Se pot întâmpla răsturnări de situație.

În Muntenegru am arătat foarte rău. Nici noi nu ne așteptam să se întâmple asta. Mă bucur că am reușit să ne adunăm.

Mister ne-a spus tot timpul că are încredere maximă în noi. A fost tot timpul pozitiv”, a adăugat Răzvan în cadrul evenimentului amintit.