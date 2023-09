Răzvan Marin, taxat după România – Israel 1-1. “Eu l-aş trimite acasă”

După egalul României cu Israel, scor 1-1, Răzvan Marin a ieșit în fața jurnaliștilor la declarații și a fost taxat. Bogdan Cosmescu, comentatorul sportiv, i-a adresat câteva cuvinte dure mijlocașului de la Empoli. Unul dintre mesajele cele mai importante a fost că jurnalistul nu l-ar mai chema pe fotbalistul de 27 de ani la echipa națională.

Răzvan Marin, taxat după egalul României

După egalul României cu Israel, Răzvan Marin a fost taxat de ceea ce a declarat la finalul meciului. Comentatorul sportiv, Bogdan Cosmescu nu a fost de acord cu ceea ce a spus mijlocașul lui Empoli. Jurnalistul este de părere că pe Marin, în urma declarațiilor.

“Un singur lucru m-a surprins neplăcut: declaraţia lui Răzvan Marin. Eu l-aş trimite acasă. Dacă aş fi antrenor federal, l-aş trimite acasă. Nu poţi tu să te declari nemulţumit de ce joci. Să spui tu, Răzvan Marin, chestiunea asta?

Mie mi se pare că te cerţi pe tine când de pe 16 metri, poate obosit, nu ştii să dai la poartă. Joci de-o viaţă în Serie A şi tu, din 16 metri, cu mingea jos, dai la patru metri alături de poartă.

Nu dai pe poartă. Puteai să câştigi meciul. Aia nu e poziţie de gol? Mi se pare o ocazie mai mare decât a lui Puşcaş. Ca să dai gol de acolo trebuie să fii foarte tehnic şi talentat. Nu este cazul lui George Puşcaş, băiatul aleargă, munceşte.

Repet, are şi circumstanţa faptului că era obosit. Nu mai ai coordonarea, dar nu mi se pare că eşti tu în măsură să te plângi că nu e tactica potrivită, că să jucăm mai sus, că mai bine rămânem acasă”, a spus Bogdan Cosmescu, potrivit .

Ce a spus mijlocașul echipei naționale?

La finalul partidei, Răzvan Marin a ieșit în fața jurnaliștilor să dea declarații. : “Ne-am dorit foarte mult, doar că, din păcate, nu am reușit să profităm de această oportunitate. Kosovo a făcut egal cu Elveția, deci, dacă am fi câștigat, am fi fost pe primul loc la egalitate cu Elveția. Cred că eram în proporție de 70% calificați. Vine meciul cu Kosovo și trebuie să câștigăm. Trebuie să luăm cele 3 puncte dacă vrem la EURO.

Dacă nu, atunci să stăm acasă. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, avem multe de îmbunătățit. Dacă jucăm la capacitate maximă, putem câștiga. Noi ne-am retras foarte mult cu Israel, nu am ținut de minge, nu ne-am creat ocazii. Poate ne-am dorit prea mult.

Dacă vrem să mergem la EURO să ne facem de râs, mai bine stăm acasă să ne uităm la TV. Suntem pe locul 2, dar nu cred că mulțumește pe nimeni jocul. Mie nu îmi place, nu mă simt bine când avem astfel de meciuri. Putem mult mai mult”, a declarat Răzvan Marin după meci.

