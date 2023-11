Răzvan Raț, mesaj clar pentru jucători înainte de Israel – România: „La națională, tricoul te motivează!”

Fostul fundaș al naționalei României este de părere că jucătorii lui Edi Iordănescu trebuie să intre pe teren cu gândul de a câștiga partida, pentru că dacă se gândesc doar să obțină o remiză, poate fi mult prea periculos.

Răzvan Raț, mesaj clar pentru jucători înainte de Israel – România

Răzvan Raț are un mesaj clar pentru jucătorii echipei naționale , transmițându-le că ei trebuie să fie motivați doar de tricoul pe care îl vor îmbrăca:

„Trebuie să mergem la victorie, să fim prudenți, pregătiți pentru orice, dar trebuie să abordezi meciul ca să-l câștigi, nu să încerci să ciupești un egal. Eu cred că este foarte importantă atitudinea. E important ce transmiți în primele minute, mesajul care îți iese prin pori.

Edi o să transmită un mesaj pe care ei trebuie să-l pună în practică, dar cred că e mai puțin important cât de mult îi motivează selecționerul, pentru că ei trebuie să fie motivați chiar fără selecționer”.

„Tu vrei să te califici la EURO, trebuie să fii motivat 1001%! Cred că depinde foarte mult de cum se simte meciul pe teren. Prudența e foarte importantă.

Sunt faze și faze, pentru mine nu există o așezare clasică, pentru că ea se modifică în funcție de cum se mută mingea. Mă gândesc mai mult la funcționalitatea jucătorilor”, a mai spus Răzvan Raț, la TV .

„Îmi păstrez optimismul!”

„Eu nu m-am gândit niciodată la un sistem de joc care să fie bătut în cuie. Teoretic totul începe cu un sistem de joc, dar acest sistem se mișcă în funcție de adversar și în funcție de unde e mingea pe teren.

Mai mult de atât, există niște repere, trebuie să știi ce ai de făcut. Trebuie să fii versatil și să fii atent la toate fazele. Trebuie să ai un plan B, chiar și un plan C, pentru că nu știi niciodată ce se va întâmpla.

Eu mereu am fost optimist. Eu mereu am crezut chiar dacă am jucat cu echipe mai bune decât noi, că suntem capabili să scoatem ceva. Păstrez optimismul meu”, a .

„Să fie prompți din punct de vedere al atitudinii. Mi-e greu să cred că un jucător vine la echipa națională și nu își dorește să dea ce are cel mai bun. Dacă se întâmplă chestia asta, înseamnă că e ceva care nu e în regulă la nivel individual.

Te motivează tricoul la echipa națională! Ca o paranteză, toate accidentările mele majore au fost la echipa națională, eu nu m-am accidentat niciodată la echipele de club.

Cel puțin pentru mine motivarea era doar tricoul. Diurnele alea erau prea mici în comparație cu salariul pe care îl aveam la echipa de club”, a mai spus Răzvan Raț.