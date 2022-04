Răzvan Zăvăleanu confirmă Fanatik: „Chiar azi am plătit salariile jucătorilor”. Anunță un rebranding la Dinamo

Administratorul judicial al „câinilor” a spus că lucrurile nu stau atât de bine la Dinamo și chiar dacă s-au plătit salariile jucătorilor, FANATIK, cere ajutorul și implicarea tuturor acționarilor.

Răazvan Zăvăleanu a vorbit despre un rebranding la Dinamo

Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre problemele apărute la Dinamo după notificarea primită de la Nicolae Badea, FANATIK și a vorbit și despre primele măsuri care vor fi luate la echipă.

ADVERTISEMENT

va fi un rebranding al clubului, inclusiv o schimbare a siglei, Răzvan Zăvăleanu amintind de schimbarea recentă a siglei lui Juventus:

„Vorbim despre interzicerea de a folosi sintagma FC Dinamo, nu Dinamo. Nu am vreo informație, în ciuda faptului că am fost în contact permanent cu domnul Badea. Am avut niște semnale de la oameni din anturajul dânsului și asta e notificarea.

ADVERTISEMENT

E vorba despre interzicerea folosirii emblemei cu câinii roșii în scopuri comerciale. Trebuie să vă spun că amestecătura asta între multe cluburi nu era ceva ce ne doream”.

„Noi am început un rebranding, vorbim despre o folosire a siglei care e veche și vom schimba sigla cu ajutorul suporterilor. Ați văzut că și la cluburi mari, cum e Juventus, au modificat sigla în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Probabil că e supărat, că dacă nu ar fi fost, nu ar fi luat această decizie. Nu văd în dezavantajul cui este acest ameste, dar mă rog.

Domnul Badea ne-a împrumutat cu o sumă când am avut nevoie. I-am restituit-o ulterior.

Sunt trei persoane care dau bani periodic la Dinamo, mă refer la sume mari, pe lângă ce dă DDB. E vorba despre domnul Iuhasz, domnul Ciolan și domnul Nițu.

ADVERTISEMENT

Au fost anumite momente, prin care am primit servicii, precum întreținerea stadionului de la Săftica.

ADVERTISEMENT

Avem datoriile înainte de intrarea în insolvență, ăla e grosul, în rest mai avem datorii după ce am intrat în insolvență, acela e convoiul”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV DigiSport.

„Da, a trecut domnul Șerdean pe la echipă, iar eu nu eram acolo!”

Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre ratarea unei întâlniri cu Dorin Șerdean, dând aceleași motive pe care le-a oferit astăzi, 15 aprilie, FANATIK.

„Da, a trecut pe la echipă domnul Șerdean, iar eu nu eram acolo. Eu nu am vorbit niciodată cu el, i-am comunicat numărul meu de telefon printr-o persoană pe care o cunoaștem amândoi, dar nu am fost sunat deloc.

Avem mare nevoie de implicarea acționarilor, avem nevoie în continuare de bani, am făcut eforturi mari, chiar azi am plătit salariile jucătorilor.

Evitarea retrogradării rămâne obiectivul nostru. Sunt șanse matematice, iar jucătorii trebuie să-și facă treaba până la capăt și să încerce să evite barajul. E tot mai greu! Etapa trecută a fost un meci de șase puncte și dacă am fi câștigat, lucrurile stăteau altfel”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.