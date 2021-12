Răzvan Zăvăleanu anunță revoluția la Dinamo: „15 jucători vor pleca! La Steliano putem renunța doar cu acordul său!”

Numărul jucătorilor care pleacă poate fi chiar mai mare, pentru că Mircea Rednic are în plan să aducă alți jucători la club, însă i s-a transmis că lotul pe care îl poate avea la dispoziție nu trebuie să depășească 25 de jucători.

În prezent, lotul lui Dinamo este compus din 40 de jucători, un număr mare de fotbaliști în condițiile în care Dinamo nu a mai câștigat un meci din luna august și este penultima din Casa Pariurilor Liga 1.

Răzvan Zăvăleanu anunță revoluția la Dinamo

Răzvan Zăvăleanu, administratorul , a vorbit despre ședința recentă pe care a convocat-o, FANATIK, anunțând printre altele că lotul va fi redus semnificativ în iarnă:

ADVERTISEMENT

„Am convocat ședința pentru a prezenta demersurile noastre, dar și pentru a vorbi despre provocările financiare și sportive pe care clubul le întâmpină. De la DDB a fost Elias Bucurică, domnul Iuhas și domnul Nițu, domnul Badea nu a putut să vină la întâlnire.

Am discutat despre relațiile dintre jucători, relațiile cu antrenorul, e foarte important pentru că au apărut multe informații prin presă zilele acestea. Am aflat opinia domnului Rednic și am ajuns la concluzia că nu trebuie să dăm curs unor lucruri, pentru că nu s-a pus niciodată problema să renunțăm la dânsul.

ADVERTISEMENT

Nu am văzut să existe probleme între Mircea Rednic și Iuliu Mureșan, nu se pune problema. Doar pentru fapte culpabile poate fi îndepărtat, la cererea noastră, dar nu se pune problema”.

„Urmează să reducem lotul la 25 de jucători, noi avem acum un lot de 40, iar domnul Rednic are un buget alocat, urmează să ia decizii. Putem renunța la său, altfel nu.

ADVERTISEMENT

Nu știu deocamdată, nu au existat discuții concrete despre jucătorii care urmează să plece, pentru că mai avem trei meciuri până la pauză și ar trebui toți să se înhame pentru a începe să facă puncte”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV .

„Sunt de acord cu tot ce hotărăște Mircea Rednic pe parte sportivă!”

Răzvan Zăvăleanu a continuat și a explicat că nu există divergențe cu totală în deciziile antrenorului pe parte sportivă:

ADVERTISEMENT

„Concluzia ședinței a fost că strângem rândurile și că vom face front comun. Dincolo de părerile pe care le am eu, am încercat să împărțim bine lucrurile între administrativ și sportiv, iar noi suntem consecvenți principiilor pe care le-am spus, iar Mircea Rednic se va ocupa în continuare de partea financiară.

Nu ținem cont de salariul jucătorului, în momentul în care un antrenor vrea să folosească un jucător sau altul. Putem să spunem că au fost anumite lucruri pe care domnul Rednic nu le-a putut accepta în privința unor jucători”.

ADVERTISEMENT

„Sunt de acord cu tot ce hotărăște domnul Rednic pe parte sportivă!”.

Modul prin care suporterii lui Dinamo contribuie este aproape 100% prin intermediul DDB, iar Asociațile de Utilitate Publică sunt puține în România și nu cred că vin bani cu 2% către Dinamo, nu am văzut așa ceva, nu cred că domnul Rotaru știe ce se întâmplă la club”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.