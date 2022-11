Reacția copiilor lui Gabi Bădălău când au aflat că rămân la Claudia Pătrășcanu: ”Am sărutat pământul”

Termene, amânări, plânsete și urlete – acesta ar putea fi rezumatul perfect al ultimilor trei ani din viața Claudiei Pătrășcanu. Cu toate acestea, pe data de 18 noiembrie 2022, magistrații Judecătoriei sectorului 6 din București aveau să aducă liniște în viața ei, după decizia prin care a stabilit ca domiciliul celor doi băieți pe care-i are cu Gabi Bădălău să fie la vedetă acasă. Vestea, așa cum era de așteptat, a bucurat-o foarte tare, dar mai tare a uimit-o, spune Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru FANATIK, reacția celor mici.

Claudia Pătrășcanu, ușurată după decizia instanței cu privire la copiii ei și ai lui Gabi Bădălău

În exclusivitate pentru FANATIK, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre perioada petrecută în fața instanțelor în dificilul proces de divorț pe care l-a avut cu Gabi Bădălău. Și, sinceră din cale afară, vedeta ne-a mărturisit că a fost o luptă care a secat-o de puteri.

“În copiii mei mi-am găsit puterea de a lupta”, spune Claudia Pătrășcanu în declarațiile exclusive pe care ni le-a acordat. A fost un drum dificil, plin de obstacole pe care, uneori, simțea că nu le mai poate suporta, dar nu s-a dat bătută. Alături de avocații ei, zilele trecute, artista a reușit să câștige cea mai râvnită luptă. Instanța a decis ca cei doi băieți pe care-i are cu fiul ex-ministrului Economiei să locuiască cu ea.

“De bucurie, după ce am aflat decizia instanței, am mers în fața bisericii și am sărutat pământul. Nu mi-a păsat că mă vede lumea, acesta a fost modul meu de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Claudia Pătrășcanu.

Cum au reacționat copiii când au aflat sentința

De-a lungul celor trei ani, timp în care s-au tot întâlnit pe holurile instanțelor de judecată, au curs acuzațiile și de o parte, și de cealaltă. Inevitabil, cei doi băieți au fost și ei implicați, mai ales anul trecut, atunci când Gabi Bădălău a cerut expertiză psihologică pentru aceștia și, astfel, au resimțit, poate, mai mult decât și-ar fi dorit efectele luptei dintre părinții lor.

Cu toate acestea, artista de la malul mării susține că a încercat în tot acest timp să le explice, pe înțelesul lor, tot ce se petrece, astfel încât să fie pregătiți pentru orice. Dar mai ales, spune ea, pentru viața imprevizibilă care-i așteaptă.

“Copiii mei au știut ce se întâmplă, au fost implicați, au făcut acele ședințe la psiholog, la cererea tatălui lor, iar eu am fost de părere că trebuie să știe tot ce se întâmplă. Le-am explicat pe înțelesul lor, atât cât am considerat că este nevoie, iar când au aflat decizia instanței au reacționat foarte frumos.

Au început să strige `Uraaa, rămânem la mami!`. Aproape zilnic mă întrebau despre acest domiciliu”, a mai spus Claudia Pătrășcanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iar pentru că lucrurile au intrat, din nou, pe făgașul normal Claudia Pătrășcanu plănuiește să-și “golească” sufletul de tot amalgamul de trăiri acumulate prin intermediul unei noi melodii, așa cum fac de regulă artiștii. Are motive să fie bucuroasă și o afirmă cu mândrie: “Dacă ar fi să fac un bilanț, cu siguranță, aș fi recunoscătoare pentru băieții mei. Eu cred că Dumnezeu m-a trimis pe lume ca să fiu mamă!”

Ce a stabilit instanța cu privire la copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău

au împreună doi băieți. Magistrații au decis, în procesul cu privire la custodia celor doi copii minori, ca domiciliul lor să fie la mamă, iar Gabi Bădălău să plătească o pensie alimentară de o treime din veniturile sale nete, pentru amândoi.

”Stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea minorilor in în cuantum de 1/3 din venitul salarial net lunar realizat de fiecare dintre părinţi , revenind fiecărui minor câte o contribuţie de 1/6 din acest venit, contribuţie ce se va presta în natură de către mamă şi prin echivalent bănesc de către tată , începând cu 17.11.2022 până la majoratul minorilor.

Stabileşte program minimal de desfăşurare relaţie personală copii/ tată , cu preluarea minorilor din locuinţa mamei, după cum urmează:

– În săptămânile 2 şi 4 din lună, de vineri, ora 12,00 până duminică ora 20,00

– În anii pari: prima jumătate a fiecărei vacanţe şcolare, începând cu ora 10 ,00 a primei zile de vacanţă până la ora 18,00 a ultimei zile din program . Zilele aniversare ale minorilor , începând cu ora 10,00 până a doua zi , ora 10,00

– În anii impari : a doua jumătate a fiecărei vacanţe şcolare începând cu ora 10,00 a primei zile de program până la ora 18,00 a ultimei zile de vacanţă; Zilele onomastice ale minorilor, începând cu ora 10,00 până a doua zi, ora 10,00”, se arată în minuta instanței.