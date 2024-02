Grozavu după ce Poli Iași a fost dezavantajată: “Să zică domnul Mladinovici”. Un jucător acuză o conspirație: “Toți o vor pe Dinamo”

. Scorul este unul contestat din tabăra moldovenilor, aceștia acuzând o eroare de arbitraj a lui Horia Mladinovici.

Reacția lui Leo Grozavu după Petrolul – Poli Iași 2-1

. Jucătroul gazdelor putea să fie eliminat după ce a intrat cu talpa direct pe glezna jucătorului de 23 de ani.

La finalul partidei în care Poli Iași a fost dezavatajată pe terenul Petrolului, Leo Grozavu a refuzat să comenteze faza controversată de arbitraj, dar nu a ratat ocazia să îl ”înțepe” pe arbitrul central al partidei.

”Nu știu ce să vă zic despre ce s-a jucat, întrebați-l pe domul Mladinovici. El poate să vă spună. Cei care au văzut jocul vă pot spune. Nu am ce să declar dacă este just sau injust. La final este 2-1, felicit echipa gazdă! Nu am nimic de declarat legat de arbitraj.

Nu vă pot spune decât despre echipa mea. Jocule este făcut din momente, iar momentele decisive nu au fost tratate cum trebuie de noi. Sigur, de acolo s-au schimbat niște lucruri. Astea sunt problemle noastre, le cunoaștem. O să încercăm să le rezolvăm.

Îmi pare rău că am luat bătaie, deoarece în prima repriză am făcut ce trebuia să facem. Se pare că șansa nu vrea deloc să se întoarcă cu fața spre noi. Am avut pe final o bară la care toată lumea era spectatoare. La ei, din bară a sărit în poartă. Cam ăsta e fotbalul. Mergem înainte”, a declarat Leo Grozavu.

Mihai Bordeianu, după Petrolul – Poli Iași 2-1: ”Toți o vor pe Dinamo”

La finalul partidei pierdute de Poli Iași în fața Petrolului Ploiești, Mihai Bordeianu a avut o reacție dură, acuzând că se dorește ca Dinamo să rămână în primul eșalon și din sezonul viitor.

”Nu aș vrea să comentez, sunt alții care pot comenta arbitrajul. Chiar nu știu cum să comentez. Eu am pus mâna pe Musi, mi-a dat galben. Arbitrul dormea, era la trei metri.

Oricum știu că toată lumea vrea să dea în Iași. Toți o vor pe Dinamo, toți vor alte echipe în prima ligă. Toți ne cred slabi, dar vom demonstra că nu e așa.

Simt! E părerea mea, toată lumea e liberă să creadă ce vrea. Eu simt lucrul ăsta, că la fiecare meci se întâmplă câte ceva, așa, subtil”, a declarat Mihai Bordeianu.