Reacţia lui Lionel Messi după ce Argentina s-a calificat în sferturile CM 2022: “Urmează cel mai dificil pas”

Argentina s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022, după 2-1 cu Australia, iar . La finalul partidei, atacantul a fost declarat cel mai bun fotablist al meciului.

Ce a spus Lionel Messi după Argentina – Australia 2-1: “A fost o partidă foarte fizică”

Lionel Messi a susţinut că el şi jucătorii lui au resimţit oboseala din ultimele zile, mai ales că între faza grupelor şi optimile de finală nu a mai existat o zi de pauză, aşa cum s-a întâmplat la ediţiile trecute. În plus, fotbalistul de 35 de ani a vorbit puţin şi despre următorul meci, contra Olandei, din sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

“A fost un meci dificil. Am avut puţin timp de odihnă, am fost obosiţi şi nu am apucat să ne recuperăm bine. A fost o partidă foarte fizică. Ne-am complicat la 2-1.

Era un meci pe care îl controlam şi pe care chiar îl puteam închide mai devreme. Au marcat şi, aşa cum era normal, au trimis mingi lungi în ultimele minute.

ADVERTISEMENT

Trebuie să continuăm uniţi şi am făcut încă un pic mas. Urmează cel mai dificil pas”, a spus Lionel Messi, la finalul meciului Argentina – Australia 2-1.

Lionel Messi, meciul 1.000 din carieră în Argentina – Australia 2-1

Chiar dacă a bifat meciul 1.000 din carieră, Lionel Messi a anunţat că nu este timp de petrecere, mai ales că urmează sfertul de finală cu Olanda, echipă pe care “pumele” au întâlnit-o ultima oară în semifinalele Campionatului Mondial 2014.

ADVERTISEMENT

“Nu, nu vom petrece, a fost o zi grea. Suntem fericiţi pentru această victorie şi trebuie să continuăm uniţi”, a mai declarat Lionel Messi.

Lionel Messi a reuşit să deschidă scorul în Argentina – Australia 2-1 şi este la primul gol marcat în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial. Reuşita starului , unde zeci de mii de persoane au văzut meciul pe ecrane gigant.

ADVERTISEMENT

Olanda şi Argentina se vor întâlni vineri, 9 decembrie, de la ora 21:00, în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Va fi reeaditarea finalei ediţiei din 1978, când “pumele” au organizat turneul şi au câştigat cupa pentru prima oară.