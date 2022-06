Reacția mamei lui Britney Spears după ce nu a fost invitată la nunta fiicei sale. Artista a dansat în lenjerie cu diamante

Mama lui Britney Spears a felicitat-o pe artistă pentru nunta ei cu Sam Asghari, în ciuda faptului că nu a fost invitată la ceremonie. De asemenea, cântăreața a mărturisit că la petrecere a purtat lenjerie intimă din diamante. Cu toate că Britney pare extrem de încântată de felul în care arată viața sa acum, fanii se tem că aceasta încă este controlată.

Ce mesaj i-a trimis mama lui Britney Spears după nunta cu Sam Asghari? Părinții vedetei nu au fost invitați

Mama lui Britney Spears a felicitat-o pe vedetă pentru nunta sa cu Sam Asghari . Aceasta i-a transmis fiicei sale că o iubește foarte mult.

„Arăți radiantă și atât de fericită! Nunta ta este de vis. Și să o ai acasă face totul atât de sentimental și radiant. Sunt atât de fericită pentru tine! Te iubesc!”, i-a transmis Lynne Spears fiice sale,

Britney nu și-a dorit să-i aibă alături pe părinții săi, ținând cont de scandalurile din jurul relației lor. La sfârșitul anului trecut, în care tatăl său a deținut controlul total asupra vieții sale.

Nici prezența surorii cântăreței, Jamie Lynn Spears, nu a fost dorită. Singurul din familie care ar fi primit o invitație ar fi fost Bryan Spears, însă acesta nu și-a făcut apariția la eveniment.

În schimb, Sam Asghari a avut alături mai multe rude în ziua cea mare, iar Britney Spears s-a bucurat să petreacă alături de vedete precum Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez și

Fanii sunt suspicioși. Se tem că Britney încă este controlată de tatăl său

Petrecerea de nuntă a lui Britney Spears a avut loc la casa din Thousand Oaks, California. Artista a publicat mai multe fotografii de la eveniment, în descrierea cărora a dezvăluit că este extrem de fericită. Fanilor, însă, li s-a părut ciudat că nu a ales o altă locație. Mai mult, unii dintre aceștia au spus că pare că și-a editat chipul în imagini.

În plus, unii dintre cei care o urmăresc consideră că nu pare fericită, iar faptul că a ales același machiaj pe care îl poartă de obicei și nu și-a aranjat părul le-a întărit acestora bănuielile conform cărora Britney nu ar fi scăpat de controlul tatălui său.

„Mi se pare doar mie sau fața ei pare editată?”, „Deci, s-a căsătorit acasă. Are vreodată voie să părăsească acel loc? E ceva în neregulă cu toate astea. Și unde sunt copiii ei? Sunt atâtea întrebări”, „Te-ai căsătorit la tine acasă pentru că încă nu ai voie să pleci de acolo?”, „Nu, încă este controlată”, sunt doar o parte din comentariile lăsate de fanii lui Britney Spears în dreptul imaginilor.

Britney Spears a dansat în lenjerie cu diamante la petrecerea sa de nuntă

În ciuda acestor presupuneri, Britney Spears pare să se bucure de viață. Artista a făcut publice imagini de la petrecerea de nuntă în care dansa împreună cu proaspătul său soț. Ce a atras atenția a fost ținuta pe care o purta, un sacou negru, de asemenea Versace, și lenjerie intimă, despre care vedeta a dezvăluit că era din diamante.

„Nu vă faceți griji, am prima mea lenjerie tanga cu diamante sub jachetă. Sper că nu am jignit pe nimeni”, a scris Britney în descrierea videoclipului,