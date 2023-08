Reacția Peluzei Nord despre Mircea Lucescu la FCSB. „Spui Lucescu și pui stop”

Peluza Nord a reacționat imediat după zvonul conform căruia . Într-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, liderul galeriei, Gheorghe Mustață, și-a declarat admirația față de Lucescu. Dacă mutarea se va realiza, galeria îl va primi cu brațele deschise.

Peluza Nord îl va susține pe Mircea Lucescu

“Lăsați-mă cu lucrurile acestea. Nu pleacă Mircea Lucescu de la o echipă cum e Dinamo Kiev. Mircea Lucescu a jucat ieri, a câștigat, s-a calificat. Deci nu vreau să comentez asta. Acum stați o secundă, cine nu l-ar dori pe Mircea Lucescu? Ce treabă are că nu e stelist? Mircea Lucescu își face treaba ca un profesionist.

Nu contează ce este și ce nu este. Nu am avea nicio problemă că are trecut de dinamovist. Mircea Lucescu este Mircea Lucescu. Cânt spui Mircea Lucescu pui stop la fotbalu românesc. Tragi linie și spui stop. Nu comentăm acest aspect. Mircea Lucescu este atlceva, dar nu cred că vine”, a declarat Gheorghe Mustață.

În acest moment, FCSB îl are ca antrenor pe Elias Charalambous. Cipriorul în vârstă de 42 de ani s-a remarcat la trupa lui Becali prin diplomația din afara terenului, dar și pentru felul echilibrat prin care a relaționat cu patronul echipei, Mihai Pintilii și managerul Mihai Stoica. Charalambous este fost internațional cu 69 de selecții pentru Cipru.

Cuplul Charalambous – Pintilii se clatină

Charalambous face echipă pe banca tehnică cu Mihai Pintilii. Fost mijlocaș al FCSB-ului și al naționalei României, , lucru care îl obligă să stea pe bancă în timpul meciurilor. Mihai Pintilii este o legendă a FCSB-ului, cu peste 100 de partide în tricoul rol-albastru.

“La orice echipă s-ar duce Mircea Lucescu ar fi nebunie. Mircea Lucescu și dacă e dinamovist și dacă ar fi rapisit, nu ai cum să îi contești profesionalismul acestui om. A făcut performanță peste tot unde a antrenat. Noi ne rugăm să îl aducem la echipa națională și nu putem. Și vrem să-l aducem noi?

Am fi în delir dacă vine, e normal. Cum am putea fi dacă am aduce un antrenor ca Mircea Lucescu. Un gigant al fotbalului românesc. Nu că unul dintre, ci cel mai bun antrenor român din toate timpurile”, a declarat Gheorghe Mustață în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Venirea lui Mircea Lucescu ar fi o mare lovitură pentru fotbalul românesc. Lucescu a fost crescut de către Dinamo unde a făcut carieră atât ca jucător cât și ca antrenor. Ultima experiență în Liga I pentru Lucescu a fost la Rapid, acolo unde a antrenat între 1999 și 2000. Inter Milan este cel mai greu nume din CV-ul său.

