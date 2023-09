Reacția PSD după ce Dumitru Buzatu a fost reținut de DNA: “Nu îmi venea să cred”

La nici 24 de ore după ce președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins în flagrant de către procurorii DNA primind o mită de 1,25 milioane lei, PSD a decis excluderea sa din partid. Liderii partidului s-au declarat șocați de acest fapt, iar președintele partidului, premierul Marcel Ciolacu, a recunoscut că acest caz va afecta imaginea partidului.

Dumitru Buzatu, exclus din partid. Soția sa, suspendată

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional, că președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost exclus din partid. De asemenea, acesta a mai anunțat că și fiul baronului de Vaslui, Tudor Buzatu, secretar de stat la SGG, și-a dat demisia din funcție. În plus, acesta a precizat că și senatoarea PSD Gabriela Creţu, soția lui Dumitru Buzatu, a fost suspendată din PSD.

„Am luat act de demisia din secretar de stat a domnului Buzatu Tudor şi de asemeni am propus colegilor mei suspendarea din funcţia de membru al PSD a doamnei Creţu, senatoare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD s-a declarat surprins de faptul că Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant primind mită o sumă atât de mare. „Categoric, ca pe toată lumea. Nu ne aşteptam la acest lucru”, a spus președintele PSD, care a precizat că se bucură de faptul că instituţiile statului „funcţionează total independent”.

Ciolacu a recunoscut însă că astfel de fapte și a subliniat că toate deciziile de astăzi ale BPN au fost luate cu unanimitate.

„Sunt ferm convins că afectează. Orice act de corupţie afectează imaginea oricărui partid. Dar cred că deciziile partidului şi reacţia partidului şi a colegilor mei şi a mea, personală, a fost cea corectă. Toate deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi”, a mai declarat premierul Ciolacu, cel care a președintelui CJ Vaslui.

Paul Stănescu: „E fără cuvinte”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat și el că „a rămas fără cuvinte” când a văzut știrile despre reținerea lui Dumitru Buzatu după ce a fost prins în flagrant primind o mită de peste un milion de lei.

„Când am văzut ştirile, nu îmi venea să cred. Asta e! În rest, e fără cuvinte, nu avem ce comenta. Ce să spun? Fără cuvinte! Nu am ce să spun. Nu am ce să comentez”, a răspnus liderul social-democrat de Olt la întrebările jurnaliștilor.

Întrebat fiind dacă acesta are o relație apropiată cu Dumitru Buzatu, Paul Stănescu a evitat un răspuns clar, spunând doar că „are o relație apropiată cu toți colegii”. Acesta s-a declarat dezamăgit de liderul PSD de Vaslui subliniind că speră ca organele statului să-și facă datoria în acest caz.

„Nu am discutat (cu Dumitru Buzatu – n.r). Incredibil ce s-a întâmplat cu el. Nu mă aşteptam la aşa ceva de la domnul Buzatu. Organele statului să-şi facă datoria. Foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Nu am crezut că un om de 68 de ani poate să facă asemenea lucru, nu am crezut aşa ceva”, a mai declarat Paul Stănescu.