Reacţie dură după demiterea lui Şumi de la CFR: “Nicăieri în lume nu se întâmplă asta!”. Exclusiv

Florin Costea în care a vorbit despre FC U Craiova 1948, FCSB, transferul-bombă ratat în Bundesliga, dar și despre….Dinamo!

Fostul atacant al Craiovei și al lui CFR Cluj nu îi dă nicio șansă echipei lui Laurențiu Reghecampf, care și consideră că liderul din Casa Pariurilor Liga 1 va câștiga din nou campionatul.

Florin Costea e deranjat de cum a fost îndepărtat Șumudică de la CFR Cluj: „Nicăieri nu schimbi antrenorul după 7 victorii!”

Florin Costea a fost surprins de modul în care Marius Șumudică a fost îndepărtat de la CFR Cluj, deși în campionat avea victorii pe linie și a calificat echipa în grupele Conference League.

„Numai în România se poate schimba un antrenor care are șapte victorii din șapte și care ți-a adus patru milioane de euro prin calificarea în Conference League. Mi-e greu să cred că în orice alt loc din lume se schimbă antrenorul după șapte victorii la rând!

Fostul jucător al lui CFR Cluj e convins că CFR Cluj va reuși să câștige titlul pentru al cincilea an consecutiv, ultima echipa care a reușit această performanță fiind Steaua Bucureștin în anii ’90.

„Eu cred că tot CFR Cluj e favorită la titlu și anul ăsta. Depinde cum vor merge și celelalte echipe. Nu știu dacă Dan Petrescu e cea mai bună variantă. Eu îl apreciez și pe domnul Șumudică și a avut rezultate peste tot. Petrescu a câștigat campionate. Nu pot să îmi dau eu cu părerea”.

Florin Costea știe de ce FCSB nu a mai luat titlul de șase ani

Florin Costea a jucat un sezon la FCSB și aproape trei ani la CFR Cluj, însă fosta „perlă” a Olteniei e de părere că FCSB nu a pierdut titlu în ultimii ani doar din cauza lipsei de experiență și a greșelilor, așa cum mulți oameni de fotbal au argumentat, ci prin prisma valorii echipei din Gruia.

„CFR Cluj a demonstrat că e cea mai bună echipă. Sunt pe primul loc și au luat campionatul patru ani la rând. E simplu: CFR-ul a fost mai bună. Chiar și Viitorul și Astra. De-asta FCSB nu a luat titlul de șase ani. CFR Cluj a dominat foarte clar campionatul și au avut rezultate și în Europa”.

Chiar dacă CFR Cluj debutat cu stângul în grupele UEFA Conference League, Florin Costea e sigur că CFR Cluj va reuși să se califice din grupa din care mai fac parte Randers și Alkmaar: „Cred că se vor califica și acum din grupe, chiar dacă au pierdut cu Jablonec”.

Florin Costea, surprins de problemele interne de la CFR Cluj: „Nu a fost așa ceva când am fost eu”

Florin Costea a jucat la CFR Cluj între 2013 și 2015, în perioada în care la campioana en-titre se aflau Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu, clubul fiind aflat în insolvență: „M-a surprins și pe mine ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Nu a fost așa ceva când am fost eu, dar am prins perioada cu insolvența, când nu era rezultate prea bune. În doi ani și jumătate nu au fost probleme cât am fost eu acolo. Doar cu banii

Atacantul de 36 de ani are încredere mare în capacitatea cuplului Mureșan-Zăvăleanu să scoată Dinamo din insolvență, la fel cum au reușit și la CFR Cluj: „Domnul Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu au reușit însă să salveze clubul și sper să o facă acum și la Dinamo. Sincer chiar mi-aș dori să îi scoată din situația asta pentru că e unul dintre cele mai mari cluburi din România și au cei mai numeroși suporteri. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo”, a spus Florin Costea în exclusivitate pentru FANATIK.