Reacție dură după înfrângerile României: „Cauza e societatea românească, care e zero și atunci zero e și fotbalul”

Fostul jucător al FCSB-ului și al Astrei Giurgiu este de părere că „tricolorii” vor ajunge să se lupte de la egal la egal cu echipe de valoarea Insulelor Feroe.

Reacție dură după înfrângerile României cu Muntenegru și Bosnia

Florin Lovin a avut o reacție dură după cu Muntenegru și Bosnia, făcând referire la societatea din țara noastră:

„M-am uitat la meciuri, sunt puțin supărat, pentru că toată lumea dă în jucători și în antrenori, dar eu cred că judecăm prea mult efectul și nu cauza.

Cauza cred că e societatea românească, care e zero și atunci zero e și fotbalul, zero e și atletismul”.

„De ce Ungaria a ajuns să se bată de la egal la egal cu Anglia și Italia, iar noi nu ne mai putem bate nici cu Bosnia sau Muntenegru.

Noi suntem cu 50 de ani în urmă la nivel de juniori. Nu mai facem diferența între sportul de masă și sportul de performanță. Noi avem un campionat mai slab, nu trebuie să ne ascundem”, a mai spus Florin Lovin, la TV .

„O să ajungem să ne batem cu Insulele Feroe!”

și a vorbit și despre lipsa educației în rândul sportivilor români și atrage atenția asupra problemelor de la nivelul copiilor și juniorilor:

„O să ajungem să ne batem cu Insulele Feroe, am mai spus-o și o mai spun. Noi nu facem școală, foarte rar vezi sportivi să facă școală din greu”.

„Cum îți antrenezi creierul când la liceele sportive faci câte trei ore și treci mai mult pe-acolo să te vadă și pe tine.

Vorbim despre niște copii, iar eu nu cred că trebuie să dai în ei, ei sunt rezultatul a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului”, a mai spus Florin Lovin.