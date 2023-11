Reacție fără precedent a fanilor la adresa lui Gigi Becali. Ce se va întâmpla la FCSB – Rapid

Suporterii FCSB-ului s-au săturat de imixtiunile patronului la echipă și au decis să ia măsuri. , va exista un protest fără precedent la adresa lui Gigi Becali.

Gigi Becali, contestat de fani la FCSB – Rapid: „Fii patron, nu antrenor”

Un fan al FCSB care postează pe Facebook sub pseudonimul Hans Gruber, a recurs la un gest neașteptat . Acesta a făcut un apel pentru suporteri să vină la derby și i-a „înțepat” pe cei care susțin CSA Steaua:

„Azi e ziua în care Steaua are ocazia de a bifa o noua victorie în palmaresul meciurilor directe cu cei de sub podu’ Grant. Și oh boy, cât de dulci sunt aceste victorii atunci când e vorba de Dinamo sau Rapid. Diseară tot stadionul trebuie să susțină echipa din primul și până în ultimul minut. Să punem presiune pe feroviari și să creem un vacarm care să se audă până la Gara de Nord.

Cică ne apropiem de 40k de bilete vândute, adică o asistență cât pentru vreo 3.5 stadioane giuleștene. Nu ar trebui să mai mire pe nimeni cifra asta, deoarece FCSB este Steaua.

Cât despre mișcarea de protest ‘FII PATRON, NU ANTRENOR!’, îi dăm bătaie înainte”.

Hans Gruber îi îndeamnă pe fani să afișeze acest mesaj sub orice formă: „Indiferent de rezultat, noi cei care împărtășim aceasta idee, vom afișa/transmite cat mai clar acest mesaj pașnic care e destinat patronului.

Mă bucur nespus să văd că mulți deja v-ați imprimat logo-ul mișcării, fiecare pe unde a putut, iar pentru cei care nu au avut buget sau timp, le dau o idee: printați mesajul pe o coală de hârtie A3 sau chiar și A4 (mulțumesc Dicu Alin Gheorghe că mi-ai întărit ideea).

Când are loc protestul împotriva lui Gigi Becali la FCSB – Rapid: „Ne strângem la 19:15 în zona esplanadei de la intrarea VIP”

Fanul a insistat în continuare pe aceeași idee: „Eu mă focusam pe tricouri, dar să știți că mesajul, așa cum am mai spus-o, poate fi imprimat pe orice suport credeți voi de cuviință. Contează vizibilitatea. Doar așa ne putem promova ideea care stă la baza protestului”.

Protestul la care sunt așteptați aproximativ 200-300 de suporteri va avea loc cu aproximativ o oră înainte de startul partidei: „Tocmai asta e și motivul pentru care ne strângem diseară la ora 19:15, în zona esplanadei de la intrarea VIP. În speranța că vom fi văzuți de cât mai mulți suporteri roș-albaștri care ar fi dispuși să se alăture cauzei noastre. Forza Steaua #fiipatronnuantrenor #vremarbitricorecti”.

Ce mesaje a mai transmis suporterul pentru fanii FCSB care vor participa la protest

„1. Mâine seară vă aștept pe toți cei care v-ați printat logo-ul protestului în zona treptelor (esplanada) de acces de la tribuna oficială – VIP (dinspre Maior Coravu). Propun să ne vedem la 19:15, cu o oră și 15 minute înainte de startul meciului, deoarece cred că e timp suficient pentru cele câteva cadre care sper că vor fi difuzate în cel mai scurt timp la TV. În același timp, aș vrea să ne și cunoaștem puțin.

2. Așa cum am zis și la punctul 1, ne strângem pentru o cameră TV, preț de 5-10 minute, nicidecum pentru un protest care să perturbe în vreun fel desfășurarea evenimentului sportiv în sine. După ce vom termina mica adunare, fiecare se va putea îndrepta spre porțile de acces aferente sectoarelor unde și-au achiziționat biletul.

3. Am o mare rugăminte: fără violențe verbale (sau de orice altă natură)! Din capul locului, vreau sa vă atrag atenția că nu asta e modalitatea prin care aș vrea ca această campanie să se desfășoare. Cu violență s-a mai încercat și a fost mereu fără rezultat.

„Acum e timpul să încercăm civilizat. Insist enorm pe aspectul ăsta”

Acum e timpul să încercăm civilizat. Insist enorm pe aspectul ăsta, deoarece, în caz contrar, întreaga mișcare de protest va muri aproape înainte să se nască. Ce strigati/scrieti pe stadion/social media vă privește, dar atâta timp cât vom fi în fața unor reprezentanți ai presei, aș vrea să-mi respectați dorința pentru a NU discredita campania în vreun fel.

4. Aș vrea ca fiecare dintre cei care intenționează să-și facă apariția la întâlnirea de la stadion să-mi confirme prezența aici, în comentarii, sau într-un mesaj privat. Numărul participanților m-ar ajuta mult în potențiale discuții pe care le-aș putea iniția și cu reprezentanții altor televiziuni/trusturi de presă. Realizați că una e să ne strângem 10 inşi și alta e să fim 100.

5. La ultimul punct, am să dedic câteva rânduri pentru cei care sunt cârcotași și cărora le transmit un mesaj cât se poate de clar: eu NU MONETIZEZ această mișcare de protest. În permanență, logo-ul care a fost conceput de mine prin alăturarea unei caricaturi mai vechi (realizată de Bogdan Petry) și a textului FII PATRON, NU ANTRENOR!, a fost pus la dispoziție GRATUIT prin link-uri de transfer”, a mai suporterul care se autointitulează Hans Gruber.