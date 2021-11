Sofia Vicoveanca, Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, în lacrimi după moartea lui Benone Sinulescu: “Este îngrozitor”, “Sunt fărâmată”

În exclusivitate pentru FANATIK, Sofia Vicoveanca, Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, trei dintre marile cântărețe ale muzicii populare, repere ale folclorului românesc, au vorbit despre Benone Sinulescu la moartea acestuia, Nea Beni încetând din viață în urmă cu puțin timp.

Sofia Vicoveanca, lacrimi și durere la moartea lui Benone Sinulescu

”Atât vă pot spune, sunt fărâmată. Trebuie să spunem `Condoleanțe` muzicii populare, Benone Sinulescu a însemnat enorm pentru această lume”, ne-a spus, plângând, Sofia Vicoveanca.

Mai mult, recunoaște ea, vestea primită în urmă cu puțin timp este, pentru Sofia Vicoveanca, cu atât mai tragică cu cât Benone Sinulescu, Nea Beni, este unul dintre ultimii reprezentanți ai folclorului autentic.

”Toată lumea trebuie să îi mulțumească lui Benone. Este omul care a reușit să facă ca folclorul noustru, folclorul autentic, să fie din nou iubit de oameni, de tineri. L-a impus ca modă. Noi toți, tineri, bătrâni, am avut enorm de învățat de la el”, ne-a mai spus Sofia Vicoveanca.

“El avea doar de dăruit, niciodată de luat”

Mai mult chiar, își amintește marea artistă, Benone Sinulescu era, în afara unui artist cu totul și cu totul special, și un om care era de o bunătate fără seamăn.

”Vă spun, omul bun îl cunoști la drum lung. Eu am fost în nenumărate turnee alături de Benone Sinulescu. Iar el era de o bunătate fără seamăn, era un om deosebit. O dată nu am auzit un cuvânt rău în gura lui, el avea doar de dăruit, niciodată de luat. Nu mai pot să vorbesc, nu îmi vine să cred că trăim o asemenea zi!”, ne-a mai spus Sofia Vicoveanca hohotind de durere.

Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, reacții de moartea lui Benone Sinulescu

Întoarsă de câteva zile din Statele Unite ale Americii, acolo und el-a nășit pe Gheorghe Gheorghiu, Maria Dragomiroiu recunoaște că este șocată de vestea decesului lui Benone Sinulescu.

”Abia m-am întors din Statele Unite ale Americii, sunt încă pe alt fus orar. Sunt șocată de ce s-a întâmplat, acum am aflat și eu. L-am cunoscut bine, am cântat cu el pe scenă! Dumnezeu să îl ierte, era un om extraordinar, era unic. Nu pot să vorbesc despre el, acum, la trecut, am nevoie de timp să mă dezmeticesc”, a spus Maria Dragomiroiu pentru FANATIK.

”Este îngrozitor. Nici nu am cuvinte să-mi exprim regretele, chiar sunt șocata. Am aflat acum, de la televizor. Parcă e un blestem pe muzica populară, să ne pierdem așa oameni valoroși. Nici nu pot să cred că vorbesc la trecut despre acest om minunat, acest mare titan al muzicii populare. Sper ca sufletul lui să ajungă printre îngeri.

Soției lui îi transmit multă putere, mai ales că a fost alături de el în toată această perioadă de suferință, să treacă peste această mare nenorocire care s-a abătut asupra familiei lor. Cuvintele sunt prea puține pentru regretul pe care îl port.



L-am cunoscut din tinerețe, era plin de viață, de dragoste, de bucurie. Nu am ma apucat să mai vorbesc cu el pentru că în ultimul timp s-a retras din viața aceasta artistică, undeva la Arad, acolo unde soția lui l-a îngrijit zi de zi. Soția era nedezlipită de el, mergea la spital în fiecare zi. Durerea este prea mare ca să mai pot spune ceva”, a spus și Elena Mrișoreanu, după ce a aflat vestea morții lui Benone Sinulescu.

Benone Sinulescu a murit la 84 de ani

După ce, în ultimele luni, , artistul fiind internat în repetate rânduri, din păcate, astăzi, 18 noiembrie 2021, cântărețul s-a stins din viață din cauza unei pneumonii.

”A făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza COVID”, a explicat soția lui Benone Sinulescu.

Benone Sinulescu are o carieră care avea nu mai puțin de șapte decenii, cântărețul fiind cunoscut încă de la vârsta de 12-13 ani în lumea muzicii populare.

De-a lungul celor peste 70 de ani pe care i-a închinat folclorului românesc, Benone Sinulescu a urcat pe toate scenele mari ale României, numele său devenind celebru și în străinătate, acolo unde turneele lui strângeau mii, chiar zeci de mii de spectatori.