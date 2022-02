Toate reacţiile după PSG – Real Madrid 1-0! Mbappe: ”Sunt întotdeauna fericit aici” / Courtois: ”L-am studiat pe Messi”

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a recunoscut că PSG a dominat partida, dar este încrezător că formația sa poate întoarce rezultatul la retur.

”Nu am jucat bine, dar este doar prima parte a duelului. Vom face un alt joc pe stadionul nostru. Nu am avut mingea, am greșit multe pase, nu am reușit să ieșim din presiune. PSG a jucat bine și am avut dificultăți în acest sens.

Mbappe este cel mai bun jucător din Europa astăzi, a fost decisiv. Nu le-am spus nimic băieților după meci. Nu am jucat așa cum ne-am pregătit și ne-am dorit, dar am spus că avem manșa secundă.

În retur trebuie să apăsăm mai mult pe accelerație, suntem dezavantajați de rezultat. Trebuie să avem mai mult mingea, astăzi nu am avut-o prea mult. Aveam doi jucători avertizați și amândoi au luat cartonaș, o să-i înlocuim cu bine. Aceste două cartonașe mi s-au părut puțin exagerate, așa i-am spus lui Orsato”, a declarat Ancelotti.

Tehnicianul celor de la PSG, Mauricio Pochettino, s-a arătat entuziasmat de jocul făcut de formația sa: ”Sunt foarte fericit. Jocul echipei a fost foarte bun. Am fost în general mai buni decât Realul, am meritat victoria. Mai rămâne un joc, dar este important că am făcut acest prim pas.

A fost un meci foarte bun. Le-am tăiat jocul de pase cu presing asupra mijlocașilor lor. Ne-am străduit din greu să-i oprim și să recuperăm mingea cât mai sus, în timp ce controlam bine jocul. Am acordat foarte puține șanse. Jucătorii merită felicitați, au un talent incredibil. Va trebui să rămânem concentrați pentru retur”.