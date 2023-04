Real Madrid – Chelsea, Live stream ora 22:00 în turul sferturilor de finală ale Champions League. Misiune imposibilă pentru londonezi

Meciul Real Madrid – Chelsea are loc miercuri, 12 aprilie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul manșei tur a sferturilor de finală din Champions League. Londonezii au o misiune extrem de grea, dacă nu imposibilă, într-un moment delicat pentru ei, pentru că Real Madrid este recordmana de trofee în Champions League, cu 14 succese. Chelsea este din nou cu după ce s-a despărțit de Graham Potter.

Unde se joacă meciul Real Madrid – Chelsea, în turul sferturilor de finală ale Champions League

Întâlnirea – Chelsea se dispută miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe legendara arenă a galacticicilor, stadionul „Santiago Bernabeu”, în manșa tur a sferturilor de finală din Champions League. Real Madrid pleacă favorită destul de clară, deși în ultima etapă din La Liga a naufragiat pe teren propriu pentru prima dată în acest sezon, 2-3 cu Villarreal.

ADVERTISEMENT

Stadionul va fi plin, biletele sunt epuizate de foarte multă vreme în totalitate, cel puțin 3-4 mii de englezi fiind așteptați în Madrid începând de marți, 11 aprilie. Acest lucru este un motiv pentru ca să fie mobilizate toate forțele de ordine, să fie create dispozitive speciale și să fie ținuți în contact permanent inclusiv cei din trupele antitero dacă vor apărea violențe între suporterii spanioli și cei englezi.

Cine transmite la TV partida Real Madrid – Chelsea

Partida Real Madrid – Chelsea se joacă miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul „Santiago Bernabeu” din capitala Spaniei, în manșa tur a sferturilor de finală ale Champions League. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Madrid, lucrurile stau mult mai bine decât în multe alte zone ale Europei în privința condițiilor meteorologice. În sensul în care aici soarele va invada toată ziua cu căldura și strălucirea sa, fiind o vreme senină, fără nici un pericol de ploaie. Maxima din termometre va atinge la ora 15:00 aproximativ 21 de grade, iar la ora jocului vor fi cel puțin 16-17 grade, excelent pentru fotbal.

Cine arbitrează meciul Real Madrid – Chelsea

Meciul Real Madrid – Chelsea a fost încredințat arbitrului francez Francois Letexier, în vârstă de 33 de ani, care este arbitru FIFA și UEFA din 2017. Din 2020, a devenit membru al grupului de elită al arbitrilor UEFA. Nu a fost însă prezent la nici un turneu final de CM sau de EURO, singurul moment important fiind pe plan internațional finala UEFA Youth League FC Porto – Chelsea. Pe plan intern, a condus finala Cupei Franței din 2021, AS Monaco – PSG.

ADVERTISEMENT

Letexier a fost protagonistul unor decizii greșite la meciul de Ligue 1 dintre Nice și FC Nantes, în octombrie 2022, când nu a văzut două hențuri clare comise câte unul în fiecare careu. În schimb, a eliminat doi jucători de la Nantes, unul fiind portarul și un membru al staff-ului, pentru care în zilele următoare a primit amenințări cu moartea.

Ce absențe sunt în partida Real Madrid – Chelsea

La capitolul probleme de lot, Carlo Ancelotti se poate declara, cu o singură excepție, un om fericit. Pentru că singurul jucător pe care nu poate conta este fundașul stânga francez Ferlan Mendy, care va fi înlocuit cu austriacul David Alaba. În rest, toate piesele importante ale Realului sunt apte de meci. Inclusiv mijlocașul Valverde, cel aflat în mijlocul unui mare scandal, după ce a lovit cu pumnul în parcarea stadionului, după meci, un jucător de la Villarreal.

ADVERTISEMENT

Chelsea nu are niciun jucător dintre cei din formula standard indisponibil. Toți absenții, dintre care doi nu figurează pe lista UEFA, atacantul Aubameyang și fundașul Badiashile, fac parte din rândul jucătorilor de rezervă sau chiar ai celor care sunt trimiși în tribună, pentru că nu intră nici pe foaia de joc, situația lui Chukwuemeka și Madueke, ambii accidentați.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Real Madrid – Chelsea

Pentru casele de pariuri, Real Madrid este mult prea puternică la acest moment pentru Chelsea. Echipa cu 14 trofee Champions League în vitrină are cotă de 1,70 la victorie față de 5,00 cât au primit londonezii pentru a detona bomba pe „Santiago Bernabeu” Șansă dublă „1X” e modică – 1,20, dar șansă dublă „X2” are cotă de 2,20. La gol marcat, Real aproape că nu contează, cu 1,18, iar Chelsea are 1,50.

Sunt cinci meciuri directe între cele două echipe și bilanțul nu e deloc rău pentru Chelsea. Care în 1998 cucerea Supercupa Europei, cu un 1-0 în fața spaniolilor. Apoi, în sferturile de finală ale Champions League în 2021, Chelsea pleca outsider, dar învingea acasă cu 2-0 și apoi făcea egal, 1-1, la Madrid și în acel sezon câștiga trofeul, la lovituri de departajare cu Manchester City. În 2022, tot în sferturi de finală, numai așa se întâlnesc ele, a fost ca la nebuni: 3-1 pentru Real la Londra, urmat de 2-3 pe Bernabeu, dar Real a mers mai departe.