Real Madrid – Osasuna 0-0, în finala Cupei Spaniei. Rodrygo deschide rapid scorul

Meciul Real Madrid – Osasuna are loc sâmbătă, 6 mai, cu începere de la ora 23:00, în cadrul finalei Cupei Spaniei. Pentru ”galactici”, anul acesta reduși la tăcere în campionat fără drept de apel de către rivalul de o viață FC Barcelona, singura posibilitate de a mai câștiga un trofeu intern este Cupa, motiv pentru care Carlo Ancelotti va trimite pe teren cel mai bun unsprezece, deși săptămâna viitoare se va derula primul episod din semifinala șoc a Champions League cu Manchester City.

Unde se joacă meciul Real Madrid – Osasuna în finala Cupei Spaniei

Finala Cupei Spaniei 2022/2023, Real Madrid – Osasuna, se dispută sâmbătă, 6 mai, de la ora 23:00 pe cel de-al treilea stadion din Sevilla, care nu aparține nici lui Betis, nici echipei care poartă numele orașului. Este vorba de stadionul Olimpic La Cartuja, care este o arenă dotată inclusiv cu piste atletice însă pe care rar au loc partide de fotbal. Mai precis aici evoluează cam de patru ani încoace naționala de fotbal a Spaniei.

Stadionul are un amplasament deosebit în peisajul fabulos al Insulei Cartuja, Isla Magica, având o capacitate de 57.000 de locuri, al cincilea stadion al Spaniei și al doilea al Andaluziei după Benito Villamarin, fieful lui Betis Sevilla. Aici s-au jucat ultimele trei ediții ale finalei Cupei Spaniei și probabil va rămâne cu această funcție și în anii următori, conform hotărârii federației spaniole.

Cine trannsmite la TV partida Real Madrid – Osasuna

Partida – Osasuna, finala Cupei Spaniei, se joacă sâmbătă, 6 mai, de la ora 23:00, pe stadionul La Cartuja din Sevilla și va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate în România numai intrând pe postul Digi Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. Va conduce finala unul dintr arbitrii de elită UEFA și FIFA, Jose Maria Sanchez Martinez.

Sâmbătă, 6 mai, la Sevilla va fi o vreme deosebit de călduroasă, caniculară de-a dreptul, cu un cer senin pe tot parcursul zilei, așa cum sunt majoritatea localităților din Spania de mai multe zile, fără nici cea mai mică amenințare de ploaie. La amiază se estimează că termometrele vor ajunge la 38 de grade, iar la ora 23:00, ora României, vor fi 29-30 de grade, deci extrem de cald.

Ce jucători lipsesc din finala Cupei Spaniei, Real Madrid – Osasuna

La Real Madrid singurul mare semn de întrebare pentru antrenorul este veteranul de la mijlocul terenului, croatul Luka Modric. Însă dorinţa jucătorului de a fi alături de colegi este foarte mare şi după ce a consultat staff-ul medical, croatul fiind foarte important pentru dubla cu Manchester City, jucătorul va fi pe bancă şi va intra numai în caz de urgenţă. Karim Benzema abia aşteaptă să marcheze Osasunei, fiind singura echipă căreia nu i-a dat gol. Francezul a marcat împotriva a 59 de echipe, mai puţin cea din Pamplona.

La Osasuna este foarte mult entuziasm în lot, echipa va fi însoţită de peste 10.000 de fani la Sevilla, iar în privinţa problemelor de sănătate din lot este cert că nu vor putea să se afle pe teren, deşi şi-au dorit mult acest lucru, fundaşul Nacho Vidal şi mijlocaşul Brasanac, acesta din urmă accidentându-se cu 10 zile în urmă la genunchi.

Cote la pariuri la jocul Real Madrid – Osasuna

Pentru casele de pariuri Osasuna arată ca o victimă sigură, deoarece Real Madrid are o cotă extrem de joasă pentru o finală de Cupă, cota actualmente variind între 1,35-1,40, dar se estimează ca va continua să scadă până la ora partidei, când ar putea ajunge chiar la un 1,30. În schimb, dacă Osasuna reușește meciul vieții are cotă 8,00 pentru a se impune în 90 de minute, iar la câștigarea trofeului are cotă 5,50 față de 1,15 al Madridului. Șansă dublă X2 are cotă fabuloasă, 3,25, iar un gol al echipei din Pamplona ajunge la 1,75.

Real Madrid și Osasuna s-au întâlnit până acum de 40 de ori, reușitele ”galacticilor” fiind de-a dreptul covârșitoare. Din cele 40 de meciuri, Real s-a impus în nu mai puțin de 26, nouă partide s-au terminat egal și de cinci ori a avut câștig de cauză Osasuna, probabil această statistică ducând și la acordarea unor cote atât de joase pentru madrileni la victorie. Real a câștigat de 19 ori Cupa Spaniei, ultima dată în sezonul 2013/2014. Osasuna a mai jucat o dată finala, în 2004, pierdută după prelungiri, scor 1-2, în fața lui Betis Sevilla.