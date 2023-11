Recomandare pentru Edi Iordănescu înaintea dublei cu Israel și Elveția: ”Rupe brazda sub el”

Jucătorul de la Gaziantep se află pe convocați pentru ultimele două jocuri din preliminariile Euro 2024. Drăguș a fost , atunci când a fost folosit în banda stângă.

Sfatul lui Șumudică pentru Edi Iordănescu înaintea meciurilor cu Israel și Elveția

Mai sunt doar 10 zile până la primele emoții ale dublei cu Israel și Elveția, în urma cărora naționala României poate ajunge la Euro 2024, iar Marius Șumudică i-a oferit un sfat prețios lui Edi Iordănescu.

Tehnicianul de la Gaziantep i-a transmis selecționerului că Denis Drăguș a dat cel mai bun randament sub comanda sa în Turcia în poziție centrală. Șumi consideră că un jucător cu calitățile acestuia se izolează dacă este folosit în bandă.

”Din moment ce echipele mari de aici se interesează de el și în 8 meciuri are 4 goluri marcate, eu zic că echipa națională se poate baza pe el. Are o viteză extraordinară, rupe brazda sub el. Îi trebuie spațiu.

Eu nu îl izolez niciodată în bandă, îl folosesc ca număr 9 sau al doilea atacant. Are explozie și gândește foarte bine, 1 contra 1 poate destabiliza oricând adversarul, să scoată cartonaș roșu. Primește foarte bine mingea în spațiu, câștigă dueluri aeriene.

Noi nu prea avem atacanți care să câștige astfel de dueluri. Îl cunosc pe Denis (n.r. – Alibec), că l-am antrenat. Este foarte, foarte bun, dar are o problemă la jocul aerian. Deci Drăguș este un jucător care poate face diferența”, a declarat Șumudică, la emisiunea ”Fotbal Club” de la .

Ce calități are Drăguș

Marius Șumudică este extrem de încântat de modul cum Denis Drăguș răspunde cerințelor sale și a lăudat faptul că acesta este un jucător care știe să-și folosească ambele picioare și, în plus, are și lovitură de cap.

”La mine este numărul 1 în momentul de față. Scoate adversari din joc, driblează perpendicular pe poartă. Uitați-vă și la golul marcat (n.r. – la 2-0 cu Rizespor), ce mișcare are, cum se deschide, că știa unde vine centrarea.

Jucând într-un 4-3-3, cum l-a folosit Edi, cu tot respectul pentru el, îl izolezi. E un jucător mult mai mobil, are ambele picioare, lovitură de cap, este un jucător destul de complet, cu forță, are picioare bune. Cu mine se simte foarte bine, văd că randamentul este pe măsură”, a mai spus Șumudică.