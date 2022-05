Refugiații din Ucraina, impresionați de România. Ce mesaje transmit despre țara noastră, la 80 de zile de la începerea războiului

6 milioane de ucrainieni au fugit din calea războiului. România, ca țară care împarte o graniță de 650 de kilometri cu țara atacată de Rusia lui Vladimir Putin, este pe locul al doilea, conform statisticilor, în clasamentul statelor în care s-au stabilit refugiații de război. Oficial, sunt 889.000, iar în cele 80 de zile scurse de la declanșarea războiului, câteva zeci de mii au obținut, oficial, permise de ședere în România.

Refugiații din Ucraina, impresionați de România: ”A devenit a doua mea casă datorită unor oameni ca voi”

mulți ucrainieni au decis să ajungă în România. Nu știau prea multe lucruri despre țara noastră, și, chiar dacă ar fi știu, odată ajunși aici au avut parte de o ospitalitate care i-a surprins până peste poate.

De altfel, conform ucrainenii nu ascund deloc că sunt impresionați de felul în care au fost primiți în România, de mobilizarea voluntarilor și de multele surprize pe care le au din partea oamenilor obișnuiți.

”Acum câteva săptămâni, am apelat la acest grup pentru ajutor cu o solicitare de a închiria sau de a vinde ieftin lucrurile de care aveam nevoie. În 2 zile am primit probabil o sută de răspunsuri. Ne-au adus tot ce le-am cerut în postare.

Oamenii au venit și ne-au trimis colete. De fiecare dată, abia îmi puteam reține lacrimile. După ce am luat lucrurile, toată ziua, fetele și cu mine am stat și am plâns toată seara. Am văzut în ochii acestor oameni frumoși, că ne împărtășesc durerea. Sunt foarte impresionată de o astfel de grijă, bunătate și receptivitate. (…)

Fiecare dintre voi este acum în inimile noastre. Pentru mine, atitudinea voastră față de noi este doar un miracol. Voluntari la graniță, gări și alte locuri, oameni care ne-au oferit locuințe, oameni care ne-au ajutat cu cele de primă necesitate, cu daruri pentru copiii noștri! Dumnezeu să vă apere și să fie totul bine în viața voastră. Sunteți incredibili! România a devenit a doua mea casă datorită unor oameni ca voi”, notează pe un grup al refugiaților ucrainieni, conform sursei citate, Alina Boycenko.

Surprize pentru refugiații din Ucraina

Cu ceva timp în urmă, o tânără refugiată din Ucraina, cu copiii săi, a povestit pe conturile ei de socializare că a fost impresionată până la lacrimi de felul în care a fost primită în România. Mamă a patru copii, cu peste 100.000 de urmăritori pe contul oficial de Instagram, antrenoarea de fitness care și-a găsit, aici, un loc de muncă, a dezvăluit că nu se aștepta la o asemenea generozitate din partea unui om pe care nu îl cunoștea și care i-a dat, fără să o cunoască, 200 de lei.

”Aș vrea să-l întâlnesc din nou, să-i mulțumesc și să le arăt copiilor că gestul său a fost unul sincer de susținere pentru Ucraina. El a văzut că sunt bine îmbrăcată, că nu conduc cea mai ieftină mașină, dar nu s-a gândit la asta.

Așa că m-a emoționat. Aș vrea să-i returnez banii și chiar ceva peste, dar nu cred că-i va lua. Așa sunt românii, din câte am remarcat: dacă îți oferă ajutor și îi refuzi, se simt ofensați. Poate mă înșel, dar asta este senzația pe care mi-au lăsat-o”, spunea

Mobilizare exemplară pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina

Imediat după ce a început războiul și, evident, a apărut catastrofa umanitară pe care orice război o aduce după sine, în Fie că a fost vorba de oficialități, de Biserică, fie că a fost vorba de persoane private sau firme, ucrainienii au fost ajutați ă se simtă în România ca la ei acasă.

Mai mult, acum, pe rețelele de socializare sunt zeci de grupuri de sprijin pentru ucrainieni, aproape orice cerință a refugiaților din calea războiului pornit de Rusia fiind imediat preluată și rezolvată de români, mulți dintre aceștia deveniți voluntari acum 80 de zile.

”Bună ziua tuturor! Mulțumim tuturor românilor pentru ajutor și sprijin! Înseamnă atât de mult pentru noi!”, spune și Elina Andrisovna care a apelat la un grup de sprijin pentru refugiații din Ucraina pentru a-și găsi un loc în care, alături de mama sa și de cățelușul familiei, să aibă unde să doarmă. Și care, spre surpriza ei, a fost ajutată imediat.

Mai mult, pe grupurile cu pricina sunt zeci de anunțuri de cazare gratuită și de angajări pentru refugiații din Ucraina.