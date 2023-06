„Regele cazinourilor” Sorin Constantinescu, dezvăluiri incendiare cu Gigi Becali și Victor Pițurcă: „A spart geamurile la Casa Vernescu”. Video Exclusiv

Fost preşedinte al Asociaţiei Cazinourilor din România, Sorin Constantinescu are o poveste de viaţă impresionantă. Încă din copilărie a fost împătimit al jocurilor de noroc şi imediat după Revoluţie a avut oportunitatea de face bani din asta. Originar de lângă Ineu, 63 de kilometri de Arad, Sorin Constantinescu şi-a investit primii bani câştigaţi în două aparate de jocuri, iar după un an avea deja 100. Și peste 30.000 de dolari câştigaţi lunar.

Cum l-a salvat Dumnezeu pe Sorin Constantinescu, „regele cazinourilor”

N-a avut educaţie financiară şi la fel de rapid cum au venit, banii s-au şi dus. A avut puterea să meargă mai departe şi a rezistat în domeniul jocurilor de noroc zeci de ani, fiind în acest moment unul dintre cei mai mari experţi din România în domeniu. Întâlnirea cu s-a desfășurat la biroul său din Bucureşti. Un om care zeci de ani a lucrat în cazinouri are milioane de poveşti, dar pe lângă asta are şi un debit verbal remarcabil, fiind un mare povestitor.

Le spune repede, nu face pauze, nu stă să se gândească, le livrează într-un mod spectaculos. Trece rapid de la un subiect la altul, de parcă am urmări un slalom în viteză. Dar este spumos şi datorită acestui fapt este urmărit de sute de mii de oameni pe reţelele de socializare. Dar cine este Sorin Constantinescu? Ne spune chiar el, în stilu-i caracteristic, în rândurile ce urmează.

200.000 de euro, prețul pentru a deveni parlamentar

„Sunt un om normal, iar când eşti un om normal într-o societate anormală pari anormal. Toată lumea mă acuză că am interese ascunse, că vreau să candidez, să intru în politică. Eu nu vreau. Dacă voiam să intru în politică aş fi putut să o fac din urmă cu 20 de ani. Am fost ani de zile preşedintele Asociaţiei Cazinourilor din România, aveam o grămadă de bani pe mână şi puteam sponsoriza toate partidele politice.

Asta ca să fim siguri că oricine intră la putere nu are probleme cu jocurile. Şi atunci, de câte ori mergeam la şeful unui partid politic, mi se propunea o funcţie de deputat sau de senator pe 100.000 sau 200.000 de euro. Aşa se face şi acum. Posturile astea se vând. Partidele au nevoie de bani pentru alegeri”, a explicat dezarmant Constantinescu.

Amărăciunea omului de afaceri este că pentru el România nu mai este o ţară suverană, ci una în care forţele străine dictează: „Văzând ce se întâmplă acum şi urmărind ce se întâmplă după Revoluţie încoace, chiar dacă aş candida şi aş fi votat, nu aş avea vreo şansă să schimb ceva. Suntem într-o mocirlă prea mare şi nu mai suntem demult o ţară suverană şi independentă.

Nu mai avem şanse să ne redresăm. Suntem total dependenţi de cei care ne-au cumpărat energia şi ce am avut în ţară. Noi nu mai avem nimic. Am vândut tot şi este foarte foarte greu. Mie îmi spun mulţi prieteni: «Eu nu mai văd luminiţa de la capătul tuneului». Iar replica mea este că nu mai văd nici măcar tunelul”.

„Părintele” Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Revenind la industria jocurilor de noroc, Sorin Constantinescu ne spune foarte clar care este problema românilor. Ei joacă să câştige, nu să se distreze. Şi atunci apar problemele: „Lipsa de educaţie stârneşte acest apetit pentru îmbogăţire rapidă. De aia luăm şi ţepe, de aia facem Only Fans. Suntem ţara cu cele mai multe prostituate înregistrate oficial în Elveţia, Germania şi Austria unde este legală prostituţia. România este pe primul loc.

Tot din cauza lipsei de educaţie, tot din cauza a ce s-a întâmplat după Revoluţie. Aşa şi cu jocurile de la cazinou. Tot din lipsa de educaţie, aşa cum se întâmplă în tot estul Europei. Suntem pe locul 9, număr de aparate raportat la număr de locuitori. Problema este că, din cauza lipsei de educaţie, mentalitatea este că mergi la jocuri de noroc să te îmbogăţeşti, să câştigi rapid. Pe când americanul, că am stat şi pe acolo destul, spune că merge să cheltuie, ca la mall”.

A fost omul care a plătit din propriul buzunar o campanie împotriva adicţiei în 2007, dar legislaţia mereu a fost o problemă în România. Sorin Constantinescu a operat în această industrie din 1990 de când a cumpărat primele aparate. Nu s-a mulţumit cu atât, ci a făcut şi o şcoală în Las Vegas, acolo unde a obţinut un doctorat: „Că toţi ziceau cu plagiatul ăla şi mă întrebau dacă nu îmi e frică. Bă, dacă e primul şi am muncit patru ani, ce frică să îmi fie? Pe teza mea de doctorat s-a înfiinţat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Eu sunt părintele”, a povestit râzând Constantinescu.

Spune că abia în 1993 a fost încropită prima legislaţie referitoare la jocurile de noroc: „Timp de trei ani am operat fără niciun fel de reguli. Primele păcănele le-am adus în toamna lui 1990. Fiind oraş de graniţă, au venit imediat sârbi şi italieni cu jocuri. Probabil că nu am fost eu primul din ţară cu aparate, că erau şi pe timpul lui Ceauşescu ăştia care aveau la Intercontinental şi la Melody Bar în Mamaia, unde aveau voie să intre doar străinii. A fost o perioadă de El Dorado. Am adus o legislaţie de afară şi am încropit-o la noi. Prima comisie de jocuri a fost în august 1993. Am fost între primele zece firme din România care a avut licenţă pe jocuri de noroc”.

„Am prieteni înnebuniţi după câştig. Îmi spun că sunt abia pe locul 14 în topul Forbes, iar la anul vrea să fie în top 10. E ca şi cum jucăm noi Monopoly acasă, aşa se joacă ei cu banii. Eu nu sunt de ăsta. Societatea mi-a dat ceva, să dau şi eu ceva societăţii”, Sorin Constantinescu

Amenințări cu moartea!

A dat un prim faliment în 1997, dar a rămas în domeniu şi a devenit director de cazinou. A făcut asta 13 ani, în care spunea că stătea 18 ore pe zi în acel mediu în care a trebuit să facă faţă ameninţărilor cu moartea, nervilor şi altor probleme: „Este groaznic de greu de gestionat un cazinou. Te macină, te consumă. Eu am fost din 1997 la Partouche până în 2010 la Novotel. Sunt 13 ani în care am stat 18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână cu oamenii ăştia care pierdeau zeci de milioane, cu străini, evrei, arabi. Unii politicoşi, alţii care înjurau, scuipau, sau pe care i-am dat afară, Ameninţări: «te omor», «te împuşc», «îţi dau foc la casă».

Nu poate oricine să facă asta. Câştigi foarte mulţi bani, dar stresul este direct proporţional. De mic mi-au făcut jocurile de noroc. Tatăl era director la şcoală şi ne-a prins la 12 ani că jucăm poker. Mi-a dat o palmă în faţa tuturor. Şi în studenţie jucam poker în complexul studenţesc.

Mi-au plăcut jocurile întotdeauna şi în 1990 s-a ivit posibilitatea asta. Aveam 23 de ani, nu aveam job. M-am apucat de asta. Dar s-a cunoscut foarte mult. Eu dacă aveam educaţie financiară eram miliardar, nu milionar. Am risipit toţi banii câştigaţi”.

„Cea mai mare sumă câştigată în cazinou este cam aceeaşi ca şi cea pierdută: 2.000.000 de euro într-o noapte. A fost de mai multe ori”, Sorin Constantinescu, despre cea mai mare sumă câştigată şi cea mai mare sumă pierdută în cazinou

Întoarcerea către Credință

Sorin Constantinescu este şi un om al contrastelor. A petrecut zeci de ani în cazinouri, dar de-a lungul timpului s-a întors şi către credinţă. Omul de afaceri a povestit că a scăpat de depresie cu ajutorul lui Dumnezeu şi după ce a vorbit cu un călugăr: „Când mergi cu avionul şi prinzi un gol de aer, în minte îţi vine «Tatăl Nostru» automat, chiar dacă nu ai fost credincios în viaţa ta, şi îţi faci şi cruce. Cam aşa am păţit şi eu.

În momentul în care am avut un necaz mare şi de la câteva zeci de mii de dolari pe lună şi Mercedes ultimul tip, mă suiam într-o Dacie de intra pumnul prin tablă şi intrau gazele de eşapament de stăteam cu geamul deschis, automat mi-am adus aminte că există Dumnezeu.

Realitatea este că am intrat într-o depresie destul de mare şi o vecină mi-a spus să stau de vorbă cu un călugăr. Şi văzând că nu mai am nimic de pierdut şi sunt într-o situaţie fără ieşire, am acceptat. Iar după 5 zile am fost sunat şi am primit post de director la cazinoul Hilton din Bucureşti în 1997-1998.

Eu primisem semne înainte, adică Dumnezeu nu îţi un şut în fund de la început. Te mai mângăie pe cap, te mai împinge un pic, primeşti 5-6 semne până o iei rău. În momentul ăla eram… fiul meu cel mare, care acum e preot, era la şcoală, nu aveam bani nici să îi dau de sandwich. Şi m-am apropiat de Dumnezeu.

Mă simt foarte bine. Dimineaţa când spun o rugăciune sau seara când spun o rugăciune, am o linişte interioară. Gândesc mai limpede, nu mai am răutatea asta în mine. Eram un om destul de rău, stând în mediul ăsta al cazinourilor ani de zile, m-am înrăit. Aveam duşmani, nu ca maneliştii. În sensul că nu îi acceptam sau nu vorbeam. Nu mai ţin ură, duşmănie, sunt prieten cu toată lumea şi cu haterii”, a spus Constantinescu.

Viral pe rețelele de socializare

Omul de afaceri este foarte cunoscut pe reţelele de socializare, acolo unde atrage atenţia asupra pericolelor din mediul online. În plus, Sorin Constantinescu vorbeşte foarte mult despre experienţa sa de viaţă, oferind gratuit sfaturi de business: „Pur şi simplu educaţie. Am peste 108.000 de urmăritori pe Youtube şi am vreo 260.000 pe TikTok şi 360.000 pe Instagram.

La început, nu m-am aşteptat şi apoi m-am întrebat de ce sunt eu mai credibil ca alţii?

Mi-am dat seama prin faptul că eu am făcut bani reali, am dat faliment, am rămas sărac şi de la multimilionar la zero bani, zero lei, atunci sunt mult mai credibil decât un copil de 28 de ani care e speaker motivational sau business coach. Vine cu tramvaiul la Marriott şi dă lecţii de business, dar el nu a produs un leu în viaţa lui pentru că îl ţin părinţii.

Eu transmit mesajul pe care Dumnezeu mă inspiră să îl transmit. De multe ori vorbesc vreo 4 ore, mă urmăresc vreo 1.500 de oameni şi nici nu cred că sunt vorbele de la mine. Mi le dă Dumnezeu, vin firesc, fluent. Dacă spui adevărul şi eşti cinstit, nu trebuie să faci pauzele alea doar ca să spui adevărul”.

Tipologiile oamenilor din cazinou: cine riscă să devină dependent!

Sorin Constantinescu a explicat tipurile de oameni care joacă la cazino, iar aparținătorii uneia dintre categorii riscă să devină dependenţi de păcănele: „La jocurile de noroc sunt trei tipologii de oameni. Prima tipologie, care au mari şanse să devină dependenţi, sunt cei care îşi pun în cap să câştige. Şi ei insistă până sunt dependenţi.

Categoria a doua sunt corporatişti care merg în fiecare weekend la club sau la restaurant şi vor să diversifice. Ei n-au cum să devină dependenţi pentru că merg să se distreze şi au aceeaşi sumă alocată de acasă.

A treia tipologie sunt high-rollerii. Ei n-au cum să devină dependenţi pentru că nu pot juca atât de mult încât să le pericliteze averea. Ei vin să epateze, să îi vadă ceilalţi oameni cât sunt de mafioţi, câţi bani au ei. Au gesturile controlate. Când vin la masă, îşi desfac sacoul, scot teancul de 100 de hârtii de câte 500, le pun pe masă, toţi fac «Wow».”

Oamenii de fotbal şi cazinourile: „Gigi Becali n-a mai jucat de când a avut problema cu băieţii ăia băgaţi în portbagaj!”

Cazinourile sunt magnet atât pentru patronii din fotbal, dar şi pentru jucători. Iar în anii în care a fost patron de cazinou, Sorin Constantinescu s-a intersectat cu oamenii din lumea fotbalului: „Erau genul de oameni care voiau să epateze şi să arate câţi bani au. Fotbalul nu este o afacere. Cam toţi au adus bani de acasă. Cred că este singurul om care a reuşit să facă bani din fotbal. Tot respectul. Gigi Becali n-a mai jucat la cazinou de când a avut problema cu băieţii ăia băgaţi în portbagaj.

A avut o revelaţie, s-a apropiat de Dumnezeu şi de atunci nu a mai intrat nici măcar să se uite. Nu au fost incidente cu Gigi Becali. Doar cel de la Casa Vernescu despre care s-a scris. Când a spart un geam odată, dar a făcut-o intenţionat. Voia să nu îl mai lase să intre în cazinou. El era conştient că îşi pierde banii aiurea şi voia să stopeze chestia asta, dar nu se putea abţine”.

Victor Piţurcă are renumele unui expert în ale cazinourilor, iar Sorin Constantinescu a confirmat că Piţi era unul dintre cei mai buni jucători de poker, fiind moştenit de Alex, fiul său: „Victor Piţurcă a fost de multe ori la mine în cazinou. L-am văzut doar la poker. Nu l-am văzut să joace la ruletă, la blackjack sau altele. Este priceput la poker. Şi l-a moştenit Alex, fiul lui. Joacă foarte bine. A câştigat turnee multe, a ajuns la mese finale. E bun”.

Şi fotbaliştii erau tentaţi de cazinouri, iar de multe ori patronii din fotbal îl rugau pe Sorin Constantinescu să le interzică accesul pentru că aveau a doua zi meci: „O grămadă de fotbalişti erau. Ne rugau patronii să nu îi mai lăsăm. Veneau la 3 dimineaţa în cazinou şi a doua zi aveau meci de fotbal. Tot lipsa de educaţie. Uite, fotbalişti de genul lui Mutu, Răducioiu. Succesul le-a luat capul. Mutu putea ajunge ca Maradona dacă îşi vedea de treaba lui şi nu intra în anturaje cu droguri şi altele. Era top la ce talent a avut. Sunt la fel şi tineri jucători de acum”.

Fiul său este preot: „Din clasa I mi-a spus că asta vrea! A fost o chemare”

Fiul cel mare al lui Sorin Constantinescu este preot. Omul de afaceri a spus că niciodată nu a fost atras de stilul de viaţă luxos pe care şi-l permite familia, chiar dacă a fost luat în vacanţe cu avion privat sau în croaziere de zeci de mii de euro: „Din clasa I fiul meu a vrut să fie preot. Şi pe vremea aceea nu mergeam la biserică. Mult mai târziu mi-am dat seama că este o chemare. A vrut neapărat la ţară ca să ajute oamenii săraci. Nu a vrut în Bucureşti, la Mitropolie, la Patriarhie. Este preot de spital, nu are parohie de nunţi, botezuri, cumetrii.

În pandemie intra pe uşa din spate a spitalului că nu-l lăsau să intre şi se ruga cu bolnavii, în toată nebunia aia. Adică, este dedicat total. Nu-l interesau maşinile sau hainele scumpe. A fost cu mine în vacanţe scumpe, cu avion privat, la Disneyland la Paris, la New York, în croaziere de super lux. Nu mi-a cerut niciodată să îi cumpăr ceva”

A dat două falimente: „Prima dată a fost nasol. Nu ştiam ce m-a lovit”

Viaţa lui Sorin Constantinescu este un „roller coaster”. Iar necazurile nu l-au ocolit pe cel supranumit acum „şeful cazinourilor”. A dat două falimente: unul în anii ʼ90 şi al doilea în 2010, în timpul crizei financiare: „După toate m-a ajutat Dumnezeu, că fără El nu poţi să faci nimic. Prima dată a fost cel mai nasol, că nu mi-am dat seama ce m-a lovit. Ca şi cum treci strada şi te loveşte unul cu maşina. Cam aşa am fost eu. Cum am fost haotic şi totul s-a întâmplat foarte repede, au căzut banii pe mine, eu nu mi-am pus nimic deoparte.

În momentul în care am dat faliment, nu am înţeles de ce am dat faliment. A doua oară când am dat faliment în 2010, eram deja cunoscut, aveam o reţea de oameni pe care îi cunoşteam. Aveam o meserie, o şcoală în Las Vegas. Nu am început de la zero. Mi-am dat seama de data asta unde am greşit. Mi-am pus ouăle într-un singur coş.

Nu mi-am diversificat portofoliul. Acum nu mai am stres că voi da faliment pentru că am banii în 10 locuri. Dacă dau ăştia cu bomba atomică, asta este, murim toţi. Dar acum nu mai am cum să dau faliment”.

E jucător de poker: „Îţi dezvoltă abilităţi!”

Sorin Constantinescu este un veritabil jucător de poker. A organizat turnee, dar pe lângă asta, îi place să şi joace, chiar în turnee highroller, unde intrarea costă câteva mii de dolari: „Este un joc de skill, trebuie să îi citeşti pe ceilalţi, să citeşti cărţile. Eu îi urmăresc pe adversari la masă, mă uit la cărţile care au ieşit, să văd ce şanse am. Afară, am câştigat la Londra, la un turneu highroller. Era intrarea de vreo trei, patru mii de euro.

Acu vreo patru ani şi era la masă un jucător de 60 de ani care îmi spunea: «N-am văzut jucător să aibă răbdarea ta». Eu intrasem la masa finală cu patru, cinci fise şi am terminat pe locul patru. Am tras de fise. Îmi place pokerul pentru că îţi dezvoltă abilităţi. Chiar ne-au contactat firme uriaşe din România, gen Microsoft, să organizăm nişte turnee pentru angajaţi.

Voiau să vadă care sunt angajaţii care au skill. Cine ştie psihologie, matematică, cine are răbdare. Managerul vedea strategia de joc. Şi asta spune multe despre un om. Dacă stai o oră cu mine la masă, îţi fac profilul psihologic de la A la Z”.

În România au mai rămas două cazinouri: „20.000 de euro pe zi doar să îţi amortizezi cheltuielile”

România mai are două cazinouri, deşi înainte de criza financiară din 2008, erau 32. Sorin Constantinescu explică asta prin costurile uriaşe de funcţionare, legislaţia neperformantă şi faptul că nu mai sunt atât de mulţi bogaţi gata să cheltuie sume mari de bani: „Un cazinou are cheltuieli lunare în Bucureşti de 600.000 de euro. Adică tu trebuie să faci 20.000 de euro pe zi doar să îţi amortizezi cheltuielile. Doar chiria la Marriott este 80.000 de euro pe lună, sunt 2000 de metri pătraţi.

Punem 500 de salariaţi, 400.000 de euro salariile. Plus taxă pe mese, plus altele, deci nu mai e o afacere ca înainte. În plus de asta, străinii ştiu că dacă ar câştiga o sumă mare de bani li se ia 40%. Firmele dau la stat 1,2 miliarde de euro, au 45.000 de angajaţi. Deci nu poţi să vii tu preşedinte de Senat sau ceva şi să spui gata”, explică Constantinescu.

„Nu există oameni pricepuţi la cazinou. Matematic, pe termen lung, banii vin la cazinou. Poţi să câştigi doar la poker, că acolo jucăm între noi. Dar la restul de jocuri, nu există. În afară de casă, toţi sunt nepricepuţi”, Sorin Constantinescu