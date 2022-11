Regele Charles și Regina Consoartă Camilla, atacați cu ouă în timpul unei vizite oficiale. Polițiștii au intervenit rapid

În timpul unei vizite oficiale, Regele Charles și Regina Consoartă Camilla au fost atacați cu ouă de un bărbat aflat în mulțime. Cei doi nu au pățit nimic, iar polițiștii au intervenit imediat.

În timpul unei vizite oficiale în orașul York, discuta cu unii dintre oameni aflați în mulțime, fiind însoțit de Camilla, însă un tânăr a încercat să-i lovească pe cei doi cu ouă.

Unul dintre ele a aterizat la mai puțin de un metru de suveran. În timp ce ouăle aterizau pe jos, un ofițer echipat a venit lângă monarh și l-a ținut de umăr pentru scurt timp.

De asemenea, bărbatul care a aruncat spre rege a strigat: “Această ţară a fost construită pe sângele sclavilor.”, potrivit .

Mai mulți ofițeri l-au imobilizat și l-au pus la pământ pe bărbatul care a aruncat cu ouă în monarh. Între timp, oamenii prezenți și-au exprimat simpatia față de rege.

Unii dintre oameni au strigat “rușine” către protestatar, în timp ce alții au strigat “Dumnezeu să-l salveze pe rege”.

Mai multe imagini și clipuri video cu momentul au fost publicate pe rețelele de socializare.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene.

