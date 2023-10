“Regele”, deranjat de comparaţia cu Sepsi: “Dacă stă Hagi pe bancă, cucerim Europa!”

Gică Hagi a fost deranjat de comparația cu Sepsi. Formația finanțată de Laszlo Dioszegi, alături de Farul, au acces până în play-off-ul UEFA Conference League, unde au fost eliminate de Bodo/Glimt, respectiv HJK Helsinki. În direct la FANATIK SUPERLIGA, .

“Regele”, deranjat de comparaţia cu Sepsi: “Ei au făcut extraordinar, iar noi nu”

Inițial, Farul a acces în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, însă a fost eliminată de Sheriff și a picat în . Deși s-a impus în meciul tur cu 2-1, campioana României a pierdut în Finlanda cu HJK, scor 0-2, și a părăsit competiția.

Tot în „finala” pentru grupe s-a oprit și Sepsi, care a părăsit a treia competiție europeană după „dubla” cu Bodo/Glimt. Gică Hagi consideră că Farul și Sepsi au avut parte de un tratament diferit.

„Am văzut în presă că Sepsi a făcut extraordinar, dar noi care am ajuns până acolo și avem mai multe victorii ca toți în Europa anul ăsta, nu am făcut extraordinar. Noi dacă suntem un club sub denumirea celui de pe bancă credem că lucrurile sunt foarte ușoare. Dar nu este așa de ușor.

„Dacă stă Hagi pe bancă, gata, toate lucrurile sunt ușoare. Cucerim Europa!”

Eu nu pot să joc. Îmi doresc, vreau, fac, încerc, dar avem limitele noastre, a grupului, a clubului. Trebuie să creștem, în mod evident cred eu că s-a văzut lipsa de experiență internațională. Clubul nostru trebuie să crească pe termen lung în acest aspect.

Dacă stă Hagi pe bancă, gata, toate lucrurile sunt ușoare. Nu e chiar așa. Ei cred că e mai ușor, gata, de azi pe mâine mergem și cucerim Europa. Nu, trebuie să luăm detaliile să vedem realitatea.

Totuși, suntem un club din România care nu e cel mai bogat. Un club care are limită la buget și a câștigat campionatul intern pentru că a meritat”, a declarat Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA.

Farul, 3 victorii consecutive în campionat

Farul a avut un început extrem de modest în campionat. Campioana en-titre a României și-a ridicat treptat nivelul de joc și a ajuns la trei victorii consecutive în SuperLiga cu Dinamo (2-0), Sepsi (2-1) și Oțelul (1-0).

Echipa lui Gică Hagi a urcat pe locul 5 în clasament, cu 18 puncte în 11 meciuri. „Marinarii” au un meci în minus, restanța cu UTA Arad din etapa a 5-a, care va avea loc pe 26 octombrie.

