Regele oierilor din România nu e Gigi Becali. Afaceristul care își cumpără un vapor de cinci milioane de dolari

Președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia”, Dumitru Andreșoi, din Hunedoara, este recunoscut drept unul din cei mai importanți oameni de afaceri din acest domeniu.

Are peste 20.000 de oi

Dumitru Andreșoi, fermier din Hunedoara și președintele Asociației Crescătorilor de ovine „Dacia”, este, potrivit specialiștilor, cel mai mare crescător de oi din România, cu efective de peste 20.000 de capete. Acum, Andreșoi, supranumit și „regele oierilor” are planuri și mai mari și vrea să-și ducă afacerea la alt nivel.

„Deținând efective de animale care se ridică la peste 20.000 de oi mamă, oierul hunedorean se pregătește acum să-și ducă afacerea la nivelul următor.

Dumitru Andreșoi se pregătește să achiziționeze, în scurt timp, un vapor pentru transportul animalelor, în valoare de 5 milioane de dolari. Nava a fost modernizată recent și are o capacitate de a transporta aproximativ 30.000 de animale”, informează

„Semnăm contractul”

„Suntem în ultima fază, negocierile au fost încheiate, acum se verifică toate actele, iar dacă totul este în regulă, săptămâna viitoare semnăm contractul. O navă pentru transportul animalelor în viu, atât pe bovine, cât și pe ovine, una dintre navele mari, care a fost modernizată în urmă cu trei ani.

Îndeplinește toate normele, nu are nici o interdicție în nici un port. Asta am verificat foarte mult, pentru că e foarte important să încarce din toate porturile”, a declarat Dumitru Andreșoi, potrivit sursei citate.

Un vapor pentru 30.000 de capete

„Am văzut 10-15 nave, am pus în balanță toate plusurile și minusurile și am considerat că nava aceasta este potrivită, deși este o navă mai mare, mai scumpă. Am stabilit la 5 milioane de dolari, era mai mult, dar am negociat”, a explicat Andreșoi.

„Vasul are o capacitate netă de transport de 1.600 de tone. Dacă scădem undeva la 250-300 de tone furajele, rămân cam 1.300 de tone de greutate netă. Dacă animalele au cam 40 de kg, putem transporta undeva la 25.000-30.000 de animale”, a precizat Dumitru Andreșoi.

Transportul de animale vii, controversat în UE

În fiecare an, milioane și milioane arde de animale vii sunt transportate pe mare, pe calea aerului sau pe în . Aceste călătorii lungi sunt „o sursă de stres” și au „un impact negativ asupra bunăstării lor”. Animalele suferă din cauza „foamei, a setei, a căldurii, a lipsei de spațiu și a lipsei de odihnă”.

Cu toate acestea, de mai bine de 40 de ani nu a fost pusă în aplicare nici o măsură. Acestea sunt concluziile unui raport al publicat în luna aprilie, scrie

Taxarea suferinței animalelor

Raportul condamnă faptul că bunăstarea animalelor nu este luată în considerare în costul transportului sau în prețul cărnii. Prin urmare, propune o serie întreagă de măsuri care să permită evaluarea și integrarea suferinței animalelor în costul transportului și în prețul final plătit de consumator.

Raportorii propun, de asemenea, promovarea transportului de carne, mai degrabă decât de animale vii, și pledează pentru utilizarea abatoarelor mobile și locale. Pentru a asigura o mai bună informare a consumatorilor, raportul sugerează că etichetarea ar trebui să fie mai transparentă și mai armonizată.

Și că producătorii, utilizatorii și consumatorii ar trebui să fie încurajați să adopte un comportament durabil. De asemenea, se vorbește despre utilizarea instrumentelor digitale pentru „optimizarea planificării și a logisticii transportului de animale”.