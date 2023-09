Reghecampf, amenințări după FCSB – U Craiova 3-0: ”Anumiţi jucători trebuie să gândească”

Oltenii au avut o . Prima repriză a fost una cu adevărat de coșmar, vicecampioana României marcând cele trei goluri după erori colosale în defensiva ”juveților”.

Laurențiu Reghecampf, reacție dură după FCSB – U Craiova 3-0

La finalul partidei FCSB – U Craiova 3-0, din etapa a 8-a din SuperLiga, antrenorul Laurențiu Reghecampf nu și-a menajat sub nicio formă jucătorii și a transmis mesaje extrem de dure prin care speră să-și trezească echipa.

ADVERTISEMENT

”Foarte slabă prima repriză. Nu am fost agresivi, multe mingi pierdute, primim goluri din posesia noastră. Foarte slabi! Foarte multe am în cap acum, trebuie să le ordonez cumva, să analizăm.

Uneori arătăm ca o echipă normală, indiferent de adversarul pe care îl întâlnim, trebuie să avem altă reacție. Poate nu am ales cei mai bun jucători pentru primul 11. Anumiți jucători trebuie să gândească, să pună suflet. Nu dau vina pe nimeni, trebuie să ne revenim împreună.

ADVERTISEMENT

Pe hârtie, în atac arătăm bine. Koljic nu şi-a revenit, Ivan joacă pe o poziţie care nu e a lui. Am încercat să improvizăm anumite lucruri. Cel mai tare mă deranjează atitudinea. Lucrul acesta mă deranjează cel mai tare”, a declarat Reghecampf.

De ce nu au fost în lot Markovic și Cîmpanu

Tehnicianul oltenilor a dezvăluit că jucătorii Jovan Markovic și George Cîmpanu au fost scoși din lotul pentru acest meci din cauza modului în care s-au pregătit întreaga săptămână și a lăsat să se înțeleagă că se vor lua măsuri.

ADVERTISEMENT

”Şi eu fac parte din acelaşi colectiv, este şi vina mea. Este un moment când trebuie să luăm anumite decizii. Decizii privind randamentul jucătorilor la antrenamente, la meciuri. Nu avem cum să dăm jucătorii afară, au contracte.

Markovic şi Cîmpanu nu au făcut parte din lot, am decis să-i lăsăm acasă. După randamentul dat la antrenamente. Fiecare jucător e profesionist şi are ocazia să-mi demonstreze că merită să joace. Va fi o perioadă foarte grea. Am avut alte probleme de rezolvat şi nu am reuşit din păcate”, a spus Laurențiu Reghecampf.

La rândul său, atacantul Andrei Ivan a povestit că a fost la pauza întâlnirii, după ce adversarul marcase de trei ori. Jucătorul Craiovei a vorbit și despre neconvocarea la echipa națională.

ADVERTISEMENT