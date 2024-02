Reghecampf, obligat să-i plătească lui Mihai Rotaru 200.000 de euro! Nu mai poate antrena dacă nu achită datoria!

Fostul antrenor al celor de la FCSB s-a despărțit la doar două luni după ce a fost pus pe banca Universității Craiova, în septembrie 2023. Tehnicianul nu a plecat cu capul sus de olteni. Acum Laurențiu Reghecampf este obligat să-i plătească lui Mihai Rotaru 200.000 de euro.

În urma despărțirii de Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf are putea să nu mai antreneze. Acest lucru are legătură cu faptul că antrenorul a are o clauză de plătit către Mihai Rotaru în valoare de 300.000 de euro. 200.000 de euro partea tehnicianului și 100.000 de euro pentru preparatorul fizic, Bogdan Merișanu.

în noiembrie 2023 la FANATIK SUPERLIGA, patronul Universității Craiova a câștigat procesul cu Reghe la comisii, iar antrenorul este obligat să îi achite banii, altfel riscă să fie suspendat.

“Admite sesizarea. În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărârea nr.

753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”, se arată în actul oficial de la .

Mihai Rotaru, despre procesul cu Laurențiu Reghecampf

Mihai Rotaru a mărturisit că a câștigat, la comisii, procesul cu Laurențiu Reghecampf și trebuie să achite 300.000 de euro către clubul din Bănie.

În același timp, Rotaru spune că Universitatea Craiova nu a primit banii de la Reghecampf. El susține că pe lângă cei 300.000 de euro, antrenorul trebuie să îi returneze și un împrumut.

“M-am uitat în cont. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”,

Laurențiu Reghecampf este acum antrenor la Al-Tai, în Arabia Saudită. Formația tehnicianului român este pe primul loc retrogradabil, poziția 16 din 18. Următorul meci pe care elevii lui Laurențiu Reghecampf îl vor avea este împotriva campioanei în exercițiu, Al-Ittihad.