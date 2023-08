Reghecampf pregătește schimbări pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: „Veți avea surprize”

Laurențiu Reghecampf își dorește să revină în Bănie cu cele trei puncte din derby-ul FCSB – Universitatea Craiova și anunță schimbări în echipa de start a „alb-albaștrilor”. Confruntarea dintre cele două formații este programată sămbătă, de la ora 21:45, pe stadionul din Ghencea.

Laurențiu Reghecampf, mesaj înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Avem ocazia să arătăm că la Constanța a fost un accident”

După înfrângerea cu Farul Constanța, își dorește să se revanșeze în fața suporterilor care vor face deplasarea în Capitală. Tehnicianul „alb-albaștrilor” mărturisește că atmosfera din Ghencea este avantajul celor de la FCSB, însă speră la victorie în derby.

„Atmosfera va fi una specială, vom juca în Ghencea și cu siguranță stadionul va fi full. Este un lucru care cu siguranță îi va ajuta pe cei de la Steaua, FCSB, mie mereu îmi e greu să spun FCSB. Spectatorii vor fi de partea lor, vor fi un ajutor incredibil pentru cei de la FCSB.

Pentru noi va fi un meci important, mai ales că avem ocazia să arătăm că la Constanța a fost un accident. Venim după o săptămână unde a trebuit să analizăm și să discutăm despre ceea ce am jucat în ultima partidă. Așa cum am spus-o și după meci, a fost un meci foarte slab făcut de noi”, a declarat Reghecampf.

Reghe se așteaptă la o atitudine cu totul diferită de la elevii săi față de cea din etapa trecută cu trupa lui Gică Hagi. Antrenorul Universității Craiova este de părere că derby-ul cu FCSB este un test important pentru formația din Bănie.

„Nu i-am recunoscut pe mulți dintre jucătorii noștri, am discutat cu ei despre ce ne va aștepta sămbătă seara. Avem șansa să jucăm pe un stadion nou, arhiplin, iar lucrul acesta ar trebui să ne motive foarte mult. Jucăm într-o zi specială pentru ce înseamnă Universitatea Craiova, sper să ne bucurăm împreună cu fanii noștri și să aducem o bucurie în plus.

Cred că este un prilej foarte bun pentru noi, sper ca jucătorii să aibă o reacție pozitivă, de bărbăție. Pentru asta te antrenezi și joci fotbal, să ai parte de asemenea stadioane și meciuri de încărcătură, meciuri în care poți să arați cu adevărat la ce nivel ești și ceea ce vrei să faci în carieră”, a mărturisit Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, despre absențele de la FCSB: „Este un minus, dar nu ar trebui să ne gândim la acest lucru”

Laurențiu Reghecampf așteaptă încă un motiv de sărbătoare după . Tehnicianul „juveților” a dezvăluit că Bebeto își sărbătorește ziua de naștere, iar la trei zile după derby va fi și aniversarea de 75 de ani de la înființarea formației din Bănie.

„Mă bucur foarte mult, sunt pozitiv mai ales că este o săptămână specială. Pentru mine este mult mai specială pentru că astăzi băiatul meu mijlociu face 15 ani, sper să putem să câștigăm și să am un motiv în plus de bucurie în weekend. Avem toate motivele să facem un meci bun și să fim bucuroși”, a spus Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova să nu fie influențați de absențele celor de la FCSB. Totodată, tehnicianul este de părere că pierderile lui Florinel Coman, Alex Pantea și Vlad Chiricheș sunt un minus pentru formația finanțată de Gigi Becali.

„Am simțit pe pielea noastră ce s-a întâmplat la Constanța, unde probabil în frunte cu mine și jucătorii probabil ne-am gândit că cei de la Farul vor intra cu a doua echipă, că îi vor menaja. Nu este cazul, lotul celor de la este valoros, jucătorii care sunt pe bancă au valoare și calitate să îi înlocuiască.

Este un minus că le lipsesc doi, trei jucători foarte importanți. Mai sunt câțiva care se refac, nu știm dacă vor intra Șut sau Băluță. În mare nu ar trebui să ne gândim la acest lucru, trebuie să luam jocul foarte, foarte serios din primul până în ultimul minut”, a declarat antrenorul.

Reghecampf pregătește schimbări pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: „Întotdeauna veți avea surprize”

Universitatea Craiova se va deplasa la București cu trenul, așa cum „alb-albaștrii” au fost obișnuiți de-a lungul timpului. Laurențiu Reghecampf mărturisește că oltenii ar alege mai des mijlocul de transport dacă ar exista rute similare.

„Doar aici am avut posibilitatea, este un lucru foarte bun. Avem condiții foarte bune, ajungem foarte repede la București. Cu siguranță că dacă am fi avut această rută și în alte deplasări am fi făcut acest lucru. Trebuie ca echipa să fie conștientă că acest meci este foarte important”, a dezvăluit Reghe.

Laurențiu Reghecampf pregătește și schimbări importante în primul „11” al Universității Craiova pentru derby-ul de FCSB. Dezamăgit de evoluția jucătorilor din partida cu Farul, tehnicianul a mărturisit că există presiune pe titularii din runda trecută a campionatului.

„Întotdeauna veți avea surprize, întotdeauna veți vedea jucătorii care se pregătesc cel mai bine în săptămâna premergătoare meciului. Întotdeauna veți vedea jucători care apar în echipă pentru că lotul este numeros, presiunea există de pe margine.

Sunt jucători care își doresc enorm să joace și arată acest lucru în antrenamente și atunci când intră de pe bancă. Vom încerca să alcătuim un 11 care să se lupte cu FCSB din toate punctele de vedere. Avem nevoie de jucători care să reziste presiunii, să facă față unui stadion arhiplin”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.