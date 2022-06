Regretă Mihaela Buzărnescu despărțirea de Marco Dulca? „Poate ne vom mai întâlni vreodată!”

păreau că se înțeleg de minune, iar pe mediile de socializare.

Mihaela Buzărnescu, despre relația cu Marco Dulca: „Amândoi suntem sportivi așa că ne înțelegem foarte bine sacrificiile”

Mihaela Buzărnescu părea că l-a uitat pe Marco Dulca și , însă sportiva a făcut mai multe destăinuiri pentru : „Au fost alte lucruri la mijloc, amândoi suntem sportivi aşa că ne înţelegeam foarte bine sacrificiile pe care trebuia să le facem”.

Jucătoarea de tenis a mărturisit că a trăit cu sufletul la gură finalul din Liga 1 și s-a bucurat că echipa lui Marco Dulca a reușit să se salveze la baraj: „Îmi pare rău că s-a terminat aşa şi mă bucur că echipa lui a reuşit să rămână în Liga 1. Am mai urmărit şi eu meciurile echipei, e normal, fiind implicată multe luni în relaţia asta să urmăresc. Au fost zilele fiecăruia de naştere, dar cam astea au fost conversaţiile”.

Mihaela Buzărnescu l-a acuzat pe fotbalist de violență domestică, însă Marco Dulca s-a apărat în FANATIK: „Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație… lumea mă cunoaște.

Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales (n.r. să-și spele rufele în public). Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă”.

Mihaela Buzărnescu, despre motivele despăriții de Marco Dulca: „Sunt lucruri personale care ne primesc pe noi doi”

Mihaela Buzărnescu s-a repoziționat cu privire la acest subiect și chiar ia în calcul să se reîntâlnească într-o zi cu Marco Dulca: „Sunt lucruri personale care ne privesc pe noi doi şi care mai bine să rămână între noi. Suntem sportivi şi sper ca ambii să avem succes în continuare. În rest, cine ştie, poate ne vom mai întâlni vreodată!”.

Mihaela Buzărnescu a ajuns la 34 de ani și a mai declarat că vrea să își întemeieze o familie: „Sunt persoana care-şi doreşte o familie. Unele tenismene nu-şi doresc, altele fac şi copii.

Dar, în ce mă priveşte, toate la timpul lor. Dacă ar fi fost să fie nu aş fi zis niciodată nu. Deocamdată, mă axez pe sport”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

Mihaela Buzărnescu trage tare să revină pe terenul de tenis și speră să intre din nou în top 100, deși a suferit o nouă accidentare la genunchiul stâng. Problemele însă nu sunt grave, iar „Miki” va juca în calificări la Wimbledon, unde vor mai fi prezente alte șase jucătoare din România.