Reîncepe procesul pentru palmares între FCSB şi CSA Steaua! Ce va decide luni Curtea de Apel

FCSB şi CSA Steaua continuă lupta pentru palmares după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis cazul spre rejudecare la Curtea de Apel. Astfel, luni, 18 septembrie, .

Motivul pentru care acest proces a fost întors la Curtea de Apel este faptul că nu s-a dat o decizie privind cererea conexă a celor de la FCSB privind recunoaşterea palmaresului din perioada 2003-2017. “Militarii” şi-ar dori întregul palmares, până în 2017

„Înalta Curte a spus că s-a încălcat procedura în Instanța de Apel cu privire la soluționarea cererii conexe. Cererea conexă viza constatarea palmaresului în favoarea echipei din Liga 1.

După cum veți vedea la final, Înalta Curte spune că Instanța de Apel va trebui să aibă în vedere dacă AFC-ul (n.r. – AFC Steaua) putea să transmită palmaresul către echipa din Liga 1.

În cazul în care n-ar fi putut să-l transmită, nu s-ar fi transmis. În cazul în care s-a putut transmite, s-a transmis. Că FCSB este continuatoare și are tot palmaresul sunt lăsate în sarcina Instanței de Apel.

Formația din Liga 1 a formulat o cerere conexă prin care a solicitat să se constante că el este, de fapt, titularul palmaresului. Instanța de Apel a lăsat-o nesoluționată din această perspectivă. Ceva de genul că respectiva cerere ar fi neclară. Înalta Curte a spus că, pe procedură, nu este neclară.

Modalitatea în care este formulată cererea de chemare în judecată inițială de către CSA presupune că ei se îndreaptă împotriva acestei echipe tocmai pentru că ei consideră că această echipă, FCSB, are palmaresul.

Prin urmare, până la o soluție definitivă, sigur că echipa din Liga 1 trebuie să fie considerată, chiar și juridic, cea care deține palmaresul. Soluția, dacă va fi favorabilă formației din Liga 1, clar, nu va mai exista niciun dubiu. În caz contrar, vom vedea ce va mai fi de făcut”, , avocatul Asociaţiei Salvaţi Steaua, care reprezintă drepturile echipei din Superliga.

În decembrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anula marca „Steaua” aparținând lui Gigi Becali. Avea să fie începutul acestui conflict pentru palmares care durează deja de aproape 9 ani.

“O să dureze 2-3 ani, pentru că durează cât se judecă astea, după vom cere revizuire, aia ne interesează pe noi, câștigăm revizuirea, adică Steaua și după prejudiciul nu mai ai ce să ceri, că Steaua e FCSB. Cât timp e o hotărâre în picioare nu ai ce să faci. Noi vom cere revizuire, ca să anulăm acea hotărâre. Am eu vreo vină că se judecă atât. Cum am furat-o? Nu se rugau ei de mine, am furat-o cu zeci de milioane de euro? Înseamnă că UEFA care nu mai dădea voie Stelei să joace în cupele europene, înseamnă că UEFA a furat…”, Gigi Becali