Remus Boroiu de la Survivor, primul interviu după eliminare! Care sunt cei 5 colegi cu care mai e dispus să vorbească

a acordat, în exclusivitate pentru FANATIK, cel mai proaspăt interviu de când a venit acasă. Mulțumit de parcursul lui, cu lecțiile învățate și, spune el, mult mai bogat sufletește, sincer și asumat, Remus ne-a povestit de toate! Fostul Faimos ne-a oferit detalii despre revenirea în România, despre ce a simțit în momentul eliminării, dar și despre schimbările care au intervenit la el, odată cu experiența din Dominicană.

Remus Boroiu de la Survivor, despre momentul eliminării: „Am simțit o liniște”

ne-a povestit că deși momentul eliminării a fost unul dureros pentru el, și-a îndreptat rapid atenția către liniște. În numai câteva zile, urma să revină acasă, acolo unde îl aștepta familia cu brațele deschise. În exclusivitate pentru FANATIK, Remus a povestit și ce i-a lipsit cel mai mult departe de casă. Totodată, Remus ne-a menționat și numele cu care va păstra legătura, după acest concurs.

Remus, cum a fost pentru tine momentul eliminării? Ce ai simțit atunci când ai auzit că tu ești concurentul care pleacă acasă?

– Momentul eliminării a fost dureros. Nu-mi doream să plec acasă. În schimb, atunci când am auzit că eu sunt concurentul care pleacă acasă, am simțit o liniște. Am simțit că cineva de acolo de sus, dintre zeii Survivor, mi-a pus mâna pe umăr și mi-a spus: „E bine așa. Totul se întâmplă pentru binele tău superior, chiar dacă tu crezi acum că e dureros ceea ce simți”. Asta am simțit: acceptare și pace.

Remus Boroiu de la Survivor: „Am învățat să accept mai mult”

Care sunt cele mai mari învățături pe care le iei cu tine, din Dominicană și cum simți că te-ai schimbat ca om, în primul rând, odată cu această provocare din viața ta?

– Am foarte multe învățături în urma experienței Survivor. Aș spune că am învățat să accept mai mult, să accept orice vine spre mine, indiferent cât de greu sau rău pare. Să accept că am puțină mâncare, că nu am unde să dorm, că e frig, că oamenii nu mă înțeleg. Acceptarea a fost lecția supremă.

Cum m-a schimbat ca om? Apreciez mai mult viața acum, chiar dacă și înainte o apreciam foarte mult și eram pe drumul recunoștinței. Practicam recunoștința zilnic. Dacă viața ar avea un buton de volum, aș spune că Survivor mi-a dat volumul la maximum și trăiesc mult mai intens acum tot ce înseamnă viață: de la dragoste la recunoștință, dar și celelalte emoții.

A poftit la clătite proteice!

Cum ai fost întâmpinat acasă? Și neapărat vreau să știu la ce preparat ai poftit prima dată!

– Am fost întâmpinat de părinții și de prietenii mei la aeroport cu tort, medalii, dragoste, îmbrățișări. M-am simțit foarte bine. A fost foarte multă dragoste. Primul lucru la care am poftit când am ajuns acasă au fost clătitele proteice, pe care mama mea mi le-a adus chiar la aeroport, fiindcă știa.

Ce anume ți-a lipsit cel mai mult, în toate cele 3 luni pe care le-ai petrecut la Survivor România? În afară de familie și iubită, de ce ți-a fost cel mai dor?

– Într-adevăr, sunt multe lucruri care mi-au lipsit. În afară de familie și iubită, în primul rând, mi-a lipsit proteina: de la suplimentele mele proteice, până la mâncare. În același timp, mi-a lipsit și motorul. De abia aștept să simt acel sentiment de libertate, pe care îl ai atunci când mergi cu motorul.

„Lucy locuiește foarte aproape de mine”

Cu cine crezi că vei păstra legătura, din foștii tăi colegi de echipă, dar și din echipa Războinicilor?

– Din punctul meu de vedere, sunt deschis să păstrez legătura cu oricine, din ambele echipe. Real vorbind, probabil că vor fi câțiva oameni, și anume din echipa Faimoșilor vor fi Ada, Zmărăndescu și Carmen, iar din echipa Războinicilor vor fi Alin, Lucy, care locuiește foarte aproape de mine și cu care am prieteni comuni, Codruța, care e în același domeniu ca mine, și mulți alții care mi-au scris că vor să vină în Bali sau să facă diverse transformări corporale. Eu sunt deschis pentru toată lumea.

Privind în urmă, consideri că ai fi putut spune, uneori, alte lucruri? Sau că ai fi putut face ceva diferit de ce ai făcut, ceva în plus?

– Tot timpul se poate mai bine. Eu sunt omul care vrea să se îmbunătățească constant și să evolueze. Deci da, aș fi putut face lucruri în plus, aș fi putut fi mai bun și generos. Problema este că atunci când am făcut asta, la început, nu am fost apreciat și am crezut că este nevoie să îmi schimb comportamentul, chiar dacă nu îmi doream asta. Din punctul meu de vedere, mi-am păstrat bunul simț, calmul și argumentele de câte ori am avut o discuție în contradictoriu.

„Apreciez familia, prietenii și mâncarea mai intens acum”

Unde ai petrecut Paștele? Cum este pentru tine această sărbătoare? Cum era Paștele în copilăria ta? Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai, din perioada Paștelui?

– Am petrecut Paștele în familie, alături de părinții mei și rudele mele. Pentru mine, această sărbătoare este una care ne amintește să fim mai buni, să apreciem mai mult ce avem. Sărbătoarea asta a fost coroana de la finalul competiției Survivor, pentru că simbolizează exact ceea ce am simțit eu în toată perioada Survivor. Apreciez familia, prietenii, mâncarea și dragostea mult mai mult, mult mai intens acum, după experiența Survivor. Asta face Paștele: îți amintește să revii cu picioarele pe pământ și să apreciezi lucrurile importante din viața ta.

Ce mesaj ai pentru oamenii care te-au susținut încă de la început în parcursul tău din Dominicană? Ce le transmiți?

– Oameni buni, vă mulțumesc pentru susținere, vă respect, vă apreciez și sper ca și voi să trăiți evenimente care să vă facă să apreciați viața și tot ce aveți la fel de mult sau poate chiar mai mult decât o fac eu acum!