Remus Boroiu de la Survivor și Cristi Mitrea, ceartă în direct, la Pro TV: ”Nu sunt cretin” / ”Mai vorbim noi”

Remus Boroiu a căzut victimă votului strategic la Survivor România și a fost eliminat. În emisiunea lui Cătălin Măruță a spus partea lui adevăr și a dezvăluit cât de gravă a fost accidentarea lui. Dar nici el nu a scăpat de ochiul critic al colegilor prezentatorului Pro TV.

Remus Boroiu a dezvăluit motivele care au condus la eliminarea de la Survivor România

În urmă cu o săptămână, și, pentru că nu a fost suficient de susținut de cei de acasă, a fost eliminat de la Survivor România. Mulți au spus că merita un loc în finală, dar fostul Faimos crede ca tocmai faptul că a fost un concurent puternic i-a făcut probleme.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Remus a vrut să spună și partea sa de adevăr. A explicat de ce a fost văzut ca fiind nehotărât la început. Și-a dorit să aducă o energie pozitivă în grup, dar susține că a fost înțeles greșit de coechipierii săi.

„Eu cred că tocmai de aia sunt acum aici. Pentru că multă lume mă vedea în finală. Eu nu știu ce ați văzut voi. În prima parte a emisiunii, eu venind din Bali cu o energie, așa, de zen, mi-a fost foarte greu să mă acomodez cu acea energia de Survivor, în care toată lumea era încrâncenată, foame…

Iar eu eram ok. Se certa cineva, eu mă ducea pe plajă. Îmi rezolvam emoțiile. Mă întorceam înapoi într-o stare bună. Ceilalți vedeau asta ca pe ceva deranjant.

Eu consider că în momentul în care te întorci în grup cu o energie plăcută, îi respecți pe colegii tăi. Nu prezența ta te face folositor într-un grup”, a declarat Remus Boroiu despre începutul său la Survivor România.

„Am realizat eu că cu pace, cu zen în suflet și cu dragoste nu merge la Survivor”

Astfel, Remus a declarat că, în scurt timp, și-a dat seama care sunt regulile după care trebuie să joace și a schimbat tactica. „Am realizat eu că cu pace, cu zen în suflet și cu dragoste nu merge la Survivor. Și atunci a schimbat băiatul foaia și a început să joace după regulile pe care le-am învățat din mers.

Erau niște reguli nescrise, văzând și făcând. Eu nu spuneam și varianta mea. Ei spuneau doar varianta lor. Și fetele erau la jumate și credeau. După aia eu am început să vorbesc și după fetele au început să vină de partea mea.

Asta nu înseamnă că sunt nehotărât, înseamnă că am câștigat respectul și dragostea unor persoane atunci când mi-am dorit chestia asta. La început eu n-am vrut să impresionez pe nimeni explicând cine sunt. Acolo, în Survivor, ai nevoie de CV”.

Remus Boroiu, avertizat de Cristi Mitrea, comentatorul Survivor de la Pro TV: „Vorbim mai încolo”

După declarațiile lui, Alexandra Gog, cea care împreună cu Cristi Mitrea comentează subiectul Survivor în emisiunea lui Măruță, a adus vorba despre accidentarea lui Remus Boroiu. Aceasta i-a amintit că mulți colegi l-au acuzat că se plânge prea mult.

„Știa unde merge, nu mai era Bali. Ziceai că totul s-a rupt când te-ai accidentat la umăr și foarte mult ai mizat pe această accidentare”, i-a spus Alexandra Gog. În consecință, Remus a mărturisit că, deși nu s-a văzut de acasă, a suferit o lovitură destul de puternic la umăr și i-a atras atenția că nu înțelege despre ce e vorba.

„Coleguța, . Nu ai înțeles nici atunci. Nu ai înțeles nici acum, probabil, că nu ai cum să înțelegi. Hai să-ți spun eu cum stă treaba. Eu, când m-am accidentat, nu am spus nimic nimănui.

Pentru că atunci când ești accidentat la Survivor, ești veriga slabă. Nu e nimic de laudă și nu e nimic de pus în față. Iar eu nu am făcut chestia asta pentru că nu mă avantaja pe mine și pentru că nu sunt cretin”, a explicat fostul Faimos.

Dar argumentele sale nu a au fost pe placul lui Cristi Mitrea. Luptătorul sau cu comentariile sale, însă asta nu l-a împiedicat să intervină încă o dată.

„Asta ți-o zic așa, să știi că eu sar în apărarea lui coleguța. Vezi că mai vorbim noi mai încolo. Atâta timp cât lași loc de interpretări, e problema ta”, l-a avertizat Cristi Mitrea pe Remus Boroiu, în direct, la Pro TV.

„Ionuț Iftimoaie era tratat ca un prinț”

Fără să acorde prea multă importanță celor spuse de Cristi Mitrea, Remus și-a continuat ideea. Fostul concurent de la Survivor a dezvăluit că medicul i-a recomandat să nu mai intre la jocuri și să-și protejeze umărul, dar a refuzat.

„M-am dus la medic. Medicul mi-a zis, ‘Tu ar trebui să porți chestia asta și să stai o săptămână, minim, deoparte’. Decizia mea a fost să încerc să stau la 1-2 jocuri deoparte, dar nu o să port chestia asta pentru că îmi limitează mișcare și după o să-mi fie greu să-mi revin. Neavând o rană deschisă, toată lumea a uitat a doua zi.

Ionuț Iftimoaie care avea mâna în ghips și nu juca deloc, era tratat ca un prinț. În sensul că nu era trimis la vot. Toată lumea îl respecta că e accidentat. Și, în același timp, Remus aducea puncte, dar a fost propus la vot tocmai pentru asta. Nu am crezut că trebuie să le pui ghipsul în față ca să creadă. A fost greșeala mea. Am încercat să o remediez. Am înțeles că nu am cum să le explic vreodată. Oricum ai face, în Survivor nu există să ai dreptate”, a relatat Remus Boroiu.

La final, fostul Faimos a afirmat că nu-i pare rău că a fost eliminat. Consideră că 13 săptămâni i-a fost dat să stea la Survivor, dar nu a ratat ocazia și i-a amintit lui Dan Ursa că roata se întoarce întotdeauna: „E foarte bine că am plecat. Nu e nicio problemă că am plecat. Eu, în momentul în care am fost votat, nu am fost supărat. E ok să votezi, pentru că nu există reguli, dar dacă argumentezi cu o minciună, atunci mă supăr”.